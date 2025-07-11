Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Srebrenitsa'yı anmak sadece yas tutmak değil, aynı zamanda insanlığın onurunu korumak için mücadele etmektir. Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."