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Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi!

Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi: Halk sağlığı ciddi tehdit altında

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Saydan,"performans artırıcı enerji yüklü" adı altında satışa sunulan çikolata ve kahvelerde ilaç ham maddelerinin tespit edildiğini bildirdi. TEİS Başkanı Saydan, "Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde, aldığı gıda takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olmasıyla halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum neden engellenemiyor?" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Çikolata ve kahvelerde, &quot;sildenafil&quot;, &quot;sibutramin&quot;, &quot;tadalafil&quot; gibi maddeler tespit edildi.
Çikolata ve kahvelerde, "sildenafil", "sibutramin", "tadalafil" gibi maddeler tespit edildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "performans artırıcı enerji yüklü" adı altında satışa sunulan çikolata ve kahvelerde, "sildenafil", "sibutramin", "tadalafil" gibi ilaç ham maddelerinin tespit edildiğini bildirdi.

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TEİS Başkanı Saydan yaptığı yazılı açıklamada, içeriğinde ilaç etken maddesi belirlenen takviye ürünlerin ölümcül tehlikeleri bulunduğuna dikkati çekerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde, aldığı gıda takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olmasıyla halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum neden engellenemiyor?"

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Halkın sağlığını bozuyor

Bu tür ürünlerin internet ortamından kontrolsüzce satın alınabileneceğini belirten Saydan, açıklamalrını şu şekilde sürdürdü:

  • "Sildenafil ve sibutramin gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, bitkisel ürün adı altında toplanan gıda takviyelerinin kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz."

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Halkın sağlığını bozan, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerektiğine işaret eden Saydan, "Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığında, satışının ise eczanelerde olması gerekir" açıklamasını yaptı.

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