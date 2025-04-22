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Erzurum’da Puşkin ve Redhouse konuşuldu

Erzurum’da Puşkin ve Redhouse konuşuldu

04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
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“Kültür Turizmi Açısından Erzurum’da İki Avrupalı: Puşkin-Redhouse” paneli
“Kültür Turizmi Açısından Erzurum’da İki Avrupalı: Puşkin-Redhouse” paneli

Erzurum’da 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında “Kültür Turizmi Açısından Erzurum’da İki Avrupalı: Puşkin-Redhouse” paneli düzenlendi.

Panel, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu’nda, Valilik, büyükşehir belediyesi, üniversite ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, panelde yaptığı konuşmada, Erzurum’un dünyada tanınan insanlara da ev sahipliği yaptığını dile getirerek, “Avrupa edebiyat tarihinin en önemli şairlerinden Aleksandr Puşkin, dünyanın tanıdığı dilbilimci ve sözlük yazarı Sir James William Redhouse gibi nice insan Erzurum’un sokaklarında, hanlarında, kahvehanelerinde, çarşılarında izler bırakmıştır” dedi.


#Erzurum
#Puşkin
#Redhouse
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