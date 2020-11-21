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Hayat 25 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Pınar Organ sırası beklerken ölmek istemiyorum
GENEL SAĞLIK

Eskişehir'de 25 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Pınar: Organ sırası beklerken ölmek istemiyorum

25 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Pınar: Organ sırası beklerken ölmek istemiyorum

Eskişehir'de yaşayan Pınar Kadanalı (39), 25 yıldır böbrek yetmezliği yaşıyor. Daha önce anne -babasından alınan böbrek nakledilen, ancak vücudu uyum sağlayamayan Kadanalı, görme yetisini de kaybetti. Organ nakli için bekleyen çok fazla kişi olduğunu söyleyen Pınar Kadanalı, "Ölümle yaşam arasında gidip geliyorum. Organ sırası beklerken ölmek istemiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Pınar Kadanalı, bağışlanacak böbreği bekliyor.
Pınar Kadanalı, bağışlanacak böbreği bekliyor.

Eskişehir'de yaşayan Yavuz - Fatma Kadanalı çiftinin kızı Pınar'a çocuk yaşta böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Kadanalı'ya önce babasından alınan böbrek nakledildi. Bir süre sonra böbrek uyum sağlamadığı için alındı. Pınar bu dönemde görme yetisini kaybetmeye başladı. Pınar'a annesinden verilen böbrek de uyum sağlamadı.

  • Diyalize bağlı yaşamaya başlayan Pınar, yaklaşık 7 yıl önce de böbrek yetmezliğine bağlı olarak görme yetisini tamamen kaybetti. Aile sonra çare olarak organ nakli için Eskişehir'deki evlerini ve yaşantılarını bırakarak, kızlarını Antalya'ya getirdi. Pınar Kadanalı, bağışlanacak böbreği bekliyor.

DHA
Eskişehir'de yaşayan Pınar Kadanalı (39), 25 yıldır böbrek yetmezliği yaşıyor.

'ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA GİDİP GELİYORUM'

Bu şekilde yaşamanın çok zor olduğunu belirten Pınar Kadanalı, "Ben 25 yıldır böbrek hastasıyım ve diyaliz makinesine bağlı yaşamımı sürdürüyorum. Ancak bu şekilde yaşamak çok zor. 16 yaşındayken okul merdivenlerinden düştüm. Yarım saat kadar ölü gibi kaldım daha sonra hayata döndüm ve yaşam ünitesine bağlandım. Bu hastalığımdan kaynaklı görme yetimi de kaybettim. İnsanların organ bağışı konusunda duyarlı olmasını bekliyorum. İnsanlarımızın bağış konusunda da yanlış bilgileri var. Bağış yalnızca ölünce olmuyor. Bizim öyle bir vaktimiz yok. Benim bekleme gibi bir durumum yok. Ben ölümle yaşam arasında gidip geliyorum" dedi.

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'ORGAN SIRASI BEKLERKEN ÖLMEK İSTEMİYORUM'

  • Organ naklinde akrabalık şartı aranmaması gerektiğini söyleyen Kadanalı, "Organ sırasında beklerken ölmek istemiyorum. Çünkü çok sayıda bekleyen insan var. Benim yeniden yaşama dönebilmem için katkıda bulunursanız çok sevinirim. Cana can katmış olacaksınız.

Ben canlı vericim olmadığı için organ bankası oluşturulmasını ve insanların canlı olarak da donör olabilmesini istiyorum. Burada doku uyumsuz nakil de yapılabiliyor. Devletimizin bu konuda bir yasaklamama getirmemesini, akrabalık şartı aranmamasını istiyorum. Benim gibi organ bekleyen birçok insanın umudu yeniden yeşerecek. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

DHA
Daha önce anne -babasından alınan böbrek nakledilen, ancak vücudu uyum sağlayamayan Kadanalı, görme yetisini de kaybetti.

'HAYATA DÖNMEK İSTİYORUM'

Kadavradan nakil için sıra beklediğini kaydeden Kadanalı, "Annem ve babam bana böbreklerini verdi. Başka uyan kimse kalmadığı için mecbur kadavra sırasında bekliyorum. Eğer bağışlayan bir verici olursa benim için çok iyi olacak. En azından hayata biraz daha umutla bakabilirim. Her gün ölüm kalım savaşı veriyorum. Acı çekmek istemiyorum, hayata dönmek istiyorum. Duyarlı bir vericinin çıkacağına inanmak istiyorum" dedi.

'BANA BAĞIMLI KONUMA GELDİ'

Kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediğini söyleyen anne Fatma Kadanalı da "Burada organ bağışı konusunda hastanelerin daha donanımlı olması nedeniyle ekim ayında Eskişehir'den geldik. Kadavra sırası bekliyoruz ancak pandemi nedeniyle durma noktasına geldi. Organ bağışı konusunda insanlarımız da çok duyarsız. Ben istiyorum ki kızıma organ bağışı olsun, hayata dönsün, yesin içsin, eğlensin. Ben çok zor şeyler yaşıyorum. Sürekli onun yanındayım. Gözlerini kaybedince bağımlı konuma düştü" diye konuştu.

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Kardeşi için 51 yaşında böbreğini verdi

'KIZIM HAYATA DÖNSÜN'

Organ bağışının önemine dikkat çeken Fatma Kadanalı, "Kendi başına özgür olamıyor. Sürekli katı yemek zorunda, su içemiyor. Kızım artık daha güzel yaşasın istiyorum. Yeniden hayata dönmek çok güzel bir şey. İnşallah canlı bir vericisi çıkar da kızım tekrar hayata döner. Organ bağışı hayat kurtarır. Ben de babası da böbreklerimizi verdik. Ancak tutmadı, şu an diyalize bağlı yaşıyor" dedi.

Dünya literatüründe 84'üncü vaka oldu: Tek böbrekli hasta 'Perkütan' yöntemiyle sağlığına kavuştu
FOTOĞRAF 9
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3 çocuk 1 torun sahibi 54 yaşındaki Fuat Salar, 1988 yılında trafik kazası sonrası geçirdiği rahatsızlık ve ameliyatın ardından sol böbreğini kaybetti.
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Bir yıl sonrasında ise sağ böbreğinden açık taş ameliyatı olan Salar, en son bir ay önce idrar yapamama şikayeti ile Medical Park Elazığ Hastanesi'ne başvurdu.
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Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür'ün tedavisine başladığı Salar, yapılan tetkikler sonucunda böbreğinde 3 santimetrelik lezyon ve tümöral hücreler saptandı.
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Bunun üzerine zor ve riskli olan 'Perkütan' yöntemi ile operasyon planlandı. Operasyonda Salar'ın böbreğine yandan girilip orada bir tüp oluşturulduktan sonra böbreğin içine girildi.
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Ardından hastadaki tümör tur aletleriyle kazındı.
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Başarılı geçen ameliyatın ardından Salar, 3 gün sonra taburcu edilirken, perkütan yöntemi ile dünya literatüründe 84'üncü vaka olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.
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Hastanın şikayetleri ve sonrasında gerçekleştirdikleri tedavi hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür, 1988 yılında sağ böbreği alındığını, 1989 yılında ise sol böbrekten açık taş ameliyatı olduğunu, kendilerine de bir ay önce idrar yapamama şikayetiyle geldiğini aktardı.
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Yapılan tetkikler sonucunda hastanın nadir uygulanan yöntemle sağlığına kavuştuğunu ifade eden Op. Dr. Serhat Yentür, Hastamıza kontrastsız emar (MR) çektik. MR'de sol böbreğin ana çıkış alanında 3 santimetrelik bir lezyon görüldü. Yani böbrek içinde bir tümör vardı ve onun temizlenmesi lazımdı. Normal şartlarda iki böbreği sağlıklı olan insanda bu böbreği alırız. Ama bu hastamız, tek böbrekli olduğu için böbreği aldığımız zaman hasta direkt diyalize bağlı kalacaktı. Hastamıza bir şans tanıdık ve dünyada çok nadir yapılan bir yöntemi uygulamaya karar verdik. Bu yöntem böbreğe yandan girilerek orada bir tüp oluşturup böbreğin içine perkütan yöntemi ile girilmesinin ardından tümörü tur aletleriyle kazıma işlemiydi. Bu yöntem ve teknikle ameliyat yaptık ve çok başarılı oldu. Hastamız da takiplerine geldi ve gayet iyi. Kreatinlerinde de artma olmadı. Böbreği koruyarak bu ameliyatı başarılı bir şekilde yapmış olduk. Şimdiye kadar dünyada 83 tane bununla ilgili bildirilmiş vaka var, bizim hastamız 84'üncü oldu. Bunu Elazığ'da Medical Park Hastanesi'nde yaptık ve hastamız gayet iyi durumda. Ameliyattan 3 gün sonra hastamızı ayakta taburcu ederek evine gönderdik. Ameliyattan sonra tekrar orada tümör çıkmaması için böbrekten girdiğimiz alandan ilaç uygulaması yaptık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Hastamızın tetkikleri temiz, bundan sonra da kontrollerine devam edeceğiz” diye konuştu.
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Uygulanan tedavi sonucunda sağlığına kavuşan Fuat Salar ise sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, “1988 yılında trafik kazası geçirdim. Ondan sonra 1989 yılında sağ böbreğim çürüdüğü için, onu aldılar. Sol böbreğimde ise taş vardı ve bir yıl sonrasında ameliyatla taşı aldılar. Epey süre geçti ve idrarımı yapamadım, karnım şişti. Medical Park Elazığ Hastanesi'ne gelerek doktora durumu anlattım. Tedavi uyguladılar ve 'İdrara çıkamazsan bir daha gel' dediler, yine geldim ve stent taktılar. Birkaç ay geçtikten sonra 'bir sorun var ve ona göre ameliyat edeceğiz' dediler. Ben de nasıl uygun görülürse yapalım dedim. Hiçbir sıkıntım yoktu, son 3-4 ay boyunca sıkıntı yaşadım. Önceden sigara içiyor, alkol de kullanıyordum. Ondan sonra doktorumun tavsiyesi ile onlara ara verdim. Taburcu olduktan sonra kontrole geldim. Doktorum, daha sevindirici bilgi verdi ve şu anda çok rahatım. Ailem de üzülüyordu, bunları duyduktan sonra daha çok sevindiler. Şu anda gayet iyiyim, doktoruma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Dünya literatüründe 84'üncü vaka oldu: Tek böbrekli hasta 'Perkütan' yöntemiyle sağlığına kavuştu
Elazığ'da 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası bir böbreğini kaybeden, zamanla diğer böbreğinden de rahatsızlanan bir hasta, uygulanan "Perkütan" yöntemiyle sağlığına kavuşarak dünyada 84'üncü vaka olarak kayıtlara geçti.

Borcunu alamadığı için çocukları pencerenin demirliklerine kelepçeledi: Böbreklerini de satmakla tehdit etti
FOTOĞRAF 9
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Yaşanan olayda, Bilal Ş. (36), eşi Songül Ş.'nin (33) kuzeni Ali B.'den (35) 7 bin 150 lira borç aldı. Bir süre sonra Ali B., verdiği parayı 27 bin 150 lira olarak Bilal ve Songül Ş. çiftinden istedi.
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Ali B., istediği parayı alamayınca bu kez Bilal Ş.'yi rehin aldı. Daha sonra da zorla bankaya götürüp ona kredi çektirmek istedi.
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Ancak Ali Ş. banka görevlisine “Bana kredi çıksa da verme bu yanımdaki şahıs paraları alacak” dedi. Bunun üzerine görevli kredi vermedi. Zanlı bu durum karşısında Bilal Ş.'yi tekrar evine götürdü. Zanlı borcu ödeyemeyen çiftin çocukları Ç.Ş. (6) ve H.Ş.'yi (8) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69090 Sokaktaki evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kandırıp yakındaki evine götürdü. Daha sonra Ali B.'nin saçlarını kestiği çocuklardan Ç.Ş.'yi kolundan, ağabeyi H.Ş.'yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine bağladı. Ali B,. bağladığı çocukları cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek anne ve babasına sosyal medyadan gönderip “parayı ödemezseniz çocukların böbreklerini alırım” diye mesaj attı. Bu fotoğrafları gören anne hemen polisi aradı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenleyerek çocukları kurtarıp, zanlı Ali B. ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Erdal A.'yı (47) yakaladı.
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Bilal Ş., polis merkezinin çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, eşinin kuzeni Ali B.'den 7 bin 150 lira borç aldığını belirterek, şunları söyledi:
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Kendisi daha sonra 7 bin 150 lira borcuma karşılık 13 bin liralık senet imzalamamı istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Ardından sonraki günlerde 17 bin liralık ve 27 bin liralık senetler imzalatmak istedi. Ben bunu da kabul etmedim. Senetleri imzalamayı kabul etmediğim için kredi kullanmaya zorladı. Ben bunu da kabul etmedim. Bana baskı yapmak içim saçımı da kesti. Jiletle saçlarımı kazıdı dedi.
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Songül Ş. de kuzeni Ali B.'nin kendilerini sürekli tehdit ettiğini ileri sürerek, yaşadıkları olay nedeniyle korktuklarını ifade etti.
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Demir parmaklıklara kelepçelenen H.Ş. ise Ali isimli şahsın kendilerini kaçırıp demir parmaklığa kelepçe ile bağladığını, bu durum karşısında çok korktuğunu belirterek, “O bize 'sizin böbreklerinizi alacağım' dedi. Kardeşimle birlikte çok korktuk” diye konuştu.
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Zanlılar emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki şüpheli de tutuklandı.
Borcunu alamadığı için çocukları pencerenin demirliklerine kelepçeledi: Böbreklerini de satmakla tehdit etti
Adana'da daha önce 7 bin 150 liralık borcundan dolayı bir çifti alıkoyan şahıs, daha sonra iki çocuğunu pencere demirlerine kelepçeleyip aileye de fotoğrafını göndererek, çocukların böbreklerini satmakla tehdit etti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı.


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