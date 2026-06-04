Etik anlatılara ihtiyacımız var

Başörtülü bir yönetmen olarak sektörde var olma çabalarına da değinen Büşra Bülbül, şunları söyledi: “Aslında bu ayrım sadece Türkiye içinde geçerli bir olgu maalesef... Ülke olarak hâlâ aşamadığımız bazı önyargılar mevcut, bunu ekseriyetle hissediyorum. Fakat yurt -dışında yaptığın iş ile ortaya çıkıyorsun ve bununla değer görüyorsun. Yani bizdeki gibi ön yargısal bir şekil şemalcilik yok. Fakat şunu söylemeliyim ki; anlattığım hikâye bizlere ait bir hikâye, filmdeki Sibel karakteri sanki çok yakından tanıdığım biri. Karakteri inşa ederken kendimden yola çıkarak dramaturjisini oluşturdum. Bunu dışarıdan oryantalist bir bakış açısıyla değil içeriden ve samimi bir şekilde anlatabilmenin önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Bu da seyircide karşılık buluyor. Çamaşır Suyu adlı kısa filmimde de bunu yaşamıştım ve aldığım yorumlardan gayet memnunum.”