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Türkçe tiyatro yapanların festivali başladı

Türkçe tiyatro yapanların festivali başladı

04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Konya.
Konya.

Konya Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde 18’incisi düzenlenen “Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali” kortej yürüyüşüyle başladı.

Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş ve tiyatro sanatçıları, anıt alanında saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Atatürk Anıtı’na Devlet Tiyatroları çelengi sunuldu. 4 yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak. 10 Haziran’da sona erecek festivalde bu akşam, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından “Çarpışma” isimli oyun sahnelenecek.

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