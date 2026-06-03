Türkçe tiyatro yapanların festivali başladı

Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş ve tiyatro sanatçıları, anıt alanında saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Atatürk Anıtı’na Devlet Tiyatroları çelengi sunuldu. 4 yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak. 10 Haziran’da sona erecek festivalde bu akşam, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından “Çarpışma” isimli oyun sahnelenecek.