Fahrettin Koca doğru maske kullanma noktasında uyardı: Yarısı kesik maskeden farkı yok

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı iki farklı paylaşımda maskenin doğru kullanılmasına dikkat çekti.

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Koca, yaptığı ilk paylaşımında "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Koca'nın yaptığı ilk paylaşım.

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İkinci yaptığı paylaşımda ise Koca, "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin" ifadelerini kullandı.

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Koca'nın yaptığı ikinci paylaşım.