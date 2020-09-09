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Hayat Filozof, hekim ve alim İbn Tufeyl
KÜLTÜR SANAT

Filozof, hekim ve âlim: İbn Tufeyl

Filozof, hekim ve âlim: İbn Tufeyl

Alim, hekim, felsefeci, müzik bilimci ve sûfi olan İbn Tufeyl, modern Batı felsefesini etkileyen önemli bir isim. Onun yaşamı, Batı düşünce dünyasını da etkileyen Hay bin Yakzân isimli en önemli eseri üzerinden değerlendiriliyor. New York Üniversitesi’nde felsefe tarihi profesörü Taneli Kukkonen tarafından kaleme alınan “İbn Tufeyl Aklın Yaşamı” isimli kitap, 12’nci yüzyılın düşünce yapısını ve Batı Müslümanlığının akılcılığını ortaya koyması açısından da önemli bir kaynak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbn Tufeyl
İbn Tufeyl

Okurla buluşan “İbn Tufeyl Aklın Yaşamı”nda, modern Batı felsefesini etkileyen Tufeyl’in görüşlerini ve çalışmalarını içeren kapsamlı biyografisi yer alıyor.

Robinson Crusoe’ya ilham oldu

Türkçe çevirisini Zeliha Yılmazer’in yaptığı kitap, sûfi, hekim, müzik bilimci, alim ve saygın felsefeci İbn Tufeyl’i en önemli eseri kabul edilen ve İslam düşüncesine emsalsiz katkıda bulunan Hay bin Yakzân doğrultusunda anlatıyor. Bu eser Kukkonen’a göre gerek içerik gerek aktarım açısından baştan sonra sıra dışı bir yapıya sahip.

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“Hay, doğanın keşfi ve kaçınılmaz fethi üzerine detaylı anlatısı ve peşi sıra manevi bir aydınlanmanın vuku bulmasıyla, erken dönem modern okurda, yepyeni ve heyecan verici bir yankı uyandırmıştır”

diyen Kukkonen, Hay’ın, çeşitli Avrupa dillerine çevrilmesiyle, Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’sunun ve benzer eserlerin yazılmasına yol açtığını söylüyor.

Kukkonen, Batılı okurun, akılcı sorgulamanın İslam düşüncesindeki rolünü değerlendirmek için Hay’a başvurmaya devam ettiğinin bilgisini veriyor.

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Batı’da felsefenin tam kalbinde

Kukkonen, İbn Tufeyl’in Müslüman Batı’da felsefenin yerelleşmesinin tam kalbinde bulunduğunu belirtiyor, ardından onun çalışmalarını hayatının kırılma noktalarıyla iç içe sıralıyor. Kitapta, ilerleyen çağlarda Tufeyl’i övenlerin çoğunun, her şeyden önce onun felsefe alanındaki başarılarına işaret ettiğine dikkat çeken Kukkonen, “İbn Tufeyl’in geleneksel bir İslami eğitim aldığından emin olabiliriz. Bu eğitim, okuryazarlık yeteneği, Arap dili grameriyle Kur’an ve hadisler üzerine kapsamlı bir çalışmayı içerir… Buna karşılık, İbn Tufeyl’in sonraki edebi ve şiirsel başarıları, bize eğitiminin, Arap kültürünün seküler yönleri üzerine çalışmaları da içerdiğini gösteriyor” diyor. Tufeyl’in İslam düşüncesine yaptığı önemli katkı Hay bin Yakzân’da yer alırken, eserin tüm detayları Kukkonen’ın kitabında genişçe değerlendiriliyor.

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Hay’ın içeriğinde neler anlatılıyor?

Hay, kısa bir metin. Ancak yalnızca felsefi içeriği açısından değil, sürükleyici bir okuma yapmayı sağlayan anlatımı ve ayrıntıları açısından da zengin bir eser. Kukkonen’a göre bu detaylar, Hay’ın kurmaca evrenini ayrıntılandırırken zaman zaman İbn Tufeyl’in hiç ayak basmadığı topraklara da ışık tutuyor. Eser dikkatlice okunduğunda ise İbn Tufeyl’in neyi nasıl gördüğüne dair bilgiler veriyor. Hay bin Yakzân, ana karakter Hay’ın maddi sınırlar ve duyumların ötesine uzanan yolcuğunu anlatıyor. Kukkonen, kitapta sözlerine şöyle devam ediyor: “Hay’ın esas anlatısı, Hay’ın bir bebekten, kusursuz bir insana evrilişini tasvir eder… İbn Tufeyl’in felsefi romanının başkahramanı Hay, daha çok pratik zekâsıyla, bireysel tetkikle vardığı dünya görüşüyle ve var olan bu niteliklerin yazar İbn Tufeyl’e kadar genişletilebilmesi temayülünün varlığıyla ün kazanmıştır. Ben de bir tarihçinin gözünden, Hay bin Yakzân’ın erken Muvahhidler dönemi boyunca Müslüman Batıda mayalanmış müthiş kültürel ve ilmi yapının müstesna bir değerlendirmesi olarak okunabileceğini göstermeye çalıştım.”

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Eşsiz bir başarıya ulaştı

İbn Tufeyl’in çalışmaları ve ilgi alanları doğrultusunda ortaya koyduklarıyla eşsiz bir başarıya ulaştığını söyleyen Kukkonen, “Onun başarısı, tıp doktorlarının, Aristotelesçi filozofların ve mutasavvıfların kavrayışlarını kapsayabilecek azametli bir entelektüel senteze ulaşılabileceğini, cesur ve kendinden emin biçimde ifade etmesinde yatar” diyor. 12’nci yüzyıl İslam dünyasını etkileyen Endülüslü İbn Tufeyl, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Batı düşünce dünyasında yer edinmeye devam edecek.

150 yıl sonra ilk kez Türkçe yayımlandı
HAYAT
150 yıl sonra ilk kez Türkçe yayımlandı

Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
FOTOĞRAF 5
Title
1826 yılında dünyaya gelen Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1849 ile 1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya’nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871’de verem nedeniyle vefat eden Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.
Title
Rus halkının ruhuna ışık tutan masallardan oluştan “Rus Halk Masalları 1”, Afanasyev’in tüm dünyada edebiyat eleştirmenleri ve folklor araştırmacıları tarafından en görkemli yapıtı kabul edilen Rus Halk Masalları’nda anlattığı 600 masaldan bir kesit olarak okura ulaşıyor. Masallardaki kahramanlar, yer yer sihirle mücadele ederek, sihir kullanarak amacına ulaşıyor bazen de çarların kızlarıyla evlenebilmek için çevresinden sıra dışı yardımlar alıyor.
Title
Masallarda kötülüğü yaşam biçimi haline getirenler de var, kalbi aşırı iyilik dolu kişiler de… Keskin karşıtlıklar masal anlatım yapısının özünü yansıtıyor. Rusya’nın kırsalında her şey bir andan çığırından çıkabiliyor; uçan gemilere biniliyor, büyülü kitaplar kullanılıyor, sihirli bir yüzükle ordular kontrol ediliyor, cadılar veya efsunlu varlıklar, objeler, kurbağa dönüşen güzeller olaylara dâhil oluyor...
Title
Fantastik dünyanın kapıları aralanınca okura eğlenceli bir anlatım sunuluyor. Uçan Gemi masalında tarihin belki de ilk süper kahramanlar takımı bir araya geliyor ve her kahraman yeteneği doğrultusunda çarla mücadeleye destek veriyor. Baba Yaga masalında bir genç kız ormanda büyü sayesinde hayatta kalıyor ve üvey anne dersini alıyor…
Title
VBKY’nin yayımladığı “Rus Masalları 1”, fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor, akıcı ve eğlenceli anlatımıyla bir çırpıda okunabiliyor. Serinin diğer kitaplarının ise yakında okurla buluşturulması planlanıyor.
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “Rus Masalları 1” isimli kitabı okurla buluşturuyor. Türkçe'de ilk kez yayımlanan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor. 10 masalın bulunduğu kitaptaki renkli illüstrasyonlar Irina Adam Erkılıç imzasını taşıyor. Kitabın Türkçe çevirisi Laura Kochkarova'ya ait.


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