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​Gazete ve kâğıtlara dikkat: Koronavirüs 5 saat bunlarda kalabiliyor

Gazete ve kâğıtlara dikkat: Koronavirüs 5 saat bunlarda kalabiliyor

Eczacı Erkan Beler, korona virüsün kıyafetlerde en fazla 1-2 saat, ama kağıtlarda 4-5 saat kaldığını söyleyerek, "Kahvelerde herkes aynı gazeteyi okuyor mesela. Bulaşma riski çok yüksek. Kağıtta özellikle 4-5 saat kaldığı söyleniyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Eczacı Erkan Beler
Eczacı Erkan Beler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Korona virüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” demesinin ardından vatandaşlar eczanelere hücum etti. Bilecik’te yıllardır eczacılık yapan Erkan Beler, bu zamana ne maske ne de dezenfekte ürünlerinde bir sıkıntı yaşamadıklarını, dün itibariyle ellerindeki stokların tükendiği anlatarak, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Koronavirüs halk dilindeki tabiri asıl ismi ‘kovit 19’ bu virüsün ismi. Bu virüs 25 derecenin üzerinde aktivitesini ve bulaşıcılığını kaybediyor. Kış ve bahar sezonlarında daha aktif. Bulaşıcılığı grip gibi, gribe benzer şekilde oluyor. Damlacık sistemiyle yani, tokalaşmadan, öpüşmeden, hasta olan kişilerle yakın sarılmadan veya 1 metre karelik alan içinde bulunmaktan geçiyor.
  • Yine toplu taşıma araçlarına, düğün dernek, cami ve benzeri kalabalık olan yerlerde havadan geçme oranı çok yüksek. Bunun için halkımız korunma amacıyla maske takmak, özellikle hasta olan ve kendini hasta hisseden kişilerin hem grip hem bu hastalıktan korunma amacıyla. Özellikle kapalı ortamlarda maske takmak, açık ortamlarda değil de. Yine elleri çok sık sıvı sabunla yıkamak. Su olmadığı yerlerde kolonya veya antiseptik spreyler veya jellerle hijyeni sağlamak, korunma yöntemlerini bu şekilde sıralayabiliriz."

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Özellikle kapalı ortamlarda maske takmak önemli.

"Maske hem hasta olan kişinin hem de hastalıktan ortamdaki virüsü kapmasını engeller"

Erkan Beler, yüksek derecede özellikle 38 derece üzerinde ateş hisseden veya nefes alma zorluğu hisseden en yakın hastaneye gitmesinin önererek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • "Maske hem hasta olan kişinin hem de hastalıktan ortamdaki virüsü kapmasını engeller. İnsanlar açık havada da maske kullanıyor. Virüsün açık havada yaşamasının oksijenle, güneşle teması olduğu yerde yaşamasının şansı zor. Virüs daha çok kapalı ortamlarda askıda kalıyor. Tutulan yerlerde, kapı kollarında, kapalı ortamlarda ve sıcak ortamlarda, buharı yüksek olan ortamlarda askıda kalıyor."

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"Açık havada virüsün bulaşma ihtimali yok"

Eczacı Erkan Beler, açık havada virüsün bulaşma ihtimali olmadığı anlatarak, açıklamalarına şu ifadeleri ekledi:

  • "14 mikronun üzerinde maskeler ancak koruma sağlayabiliyor. Virüs 014’ün üstünde. Maskeleri yanımızda bulundurmalıyız. Alışveriş merkezlerinde, camide, hastanede; kalabalık ortamlarda maske takmalısınız. Ama açık havada çok takmanın anlamı yok. Kıyafetlerde belli bir süre kalabiliyor, en fazla bir iki saat. Kahvelerde herkes aynı gazeteyi okuyor mesela. Bulaşma riski çok yüksek. Kağıtta özellikle 4-5 saat kaldığı söyleniyor."

"10-15 TL olan maskeler şuan 20-25 TL"

Beler, son olarak maskeleri tedarik edemediklerini anlatarak, son olarak şu ifadeleri kullandı:

  • "Önceden tedarik ettiklerimizi satışa sunduk, onlar da tükendi. Korona virüsü çıkmadan önce 10-15 TL olan maskeler şuan 20-25 TL daha üst kalitede olanları 60-65 TL . Fiyatlarda yüzde yüze yakın artış oldu. Halk sağlığı ve ekonomisi açısından hoş değil. Devletimizin yerinde el atması gerekiyor. Bugün tüm dezenfekteleri bitti. Maske 40-50 tane satıldı."
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