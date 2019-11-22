Geceleyin ağrıyan dişin çözümü karanfil değil: Çünkü sebebi hormonal değişiklikler

Yaşayanların çok iyi bildiği ve başka hiçbir ağrıya benzetemediği diş ağrısı, herkesin korkulu rüyası. Diş hekimine gitmek konusunda pek çok kişi çekince yaşamakta.

Bu konuda ne kadar bilinçlendirme çalışması yapılsa da toplumun büyük bir kesimi sadece diş ağrısı çok şiddetli olunca diş hekimlerine başvurmakta.

Oysa düzenli bir şekilde diş hekimine gidenler diş ağrılarından uzak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürebilir. Düzenli diş hekimine gidenler ağız ve diş sağlığı konusunda sorunları başlangıçta yakalamış, tedavisini yaptırmış ve önlemini almış olarak yaşar.

Diş hekimleri başvurulma zamanı hiç şüphesiz dişin ağrımaya başlaması ile oluyor. Bu diş ağrılarının en şiddetli olduğu zamanlar ise genellikle geceleri oluyor. Diş hekimine başvuranların büyük çoğunluğu da diş ağrılarının geceleri şiddetli olduğu şikayetinde bulunuyor ve şiddetli diş ağrılarının neden gece oluştuğu sorusunu soruyorlar.

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Asitli gıdalar diş minesine zarar verir

Herkesin ağzının içinde bakteriler olduğunu söyleyen Diş Hekimi Aslı Tapan, dişin neden ağrıdığını şu şekilde tanımladı:

"Bu bakteriler normal şartlarda bir zarar vermezler. Ancak bazı bakteriler şekerli, asitli yiyecek veya içecekleri metabolize ederek asit çıkarırlar. Çıkan asitler diş minesine ve dentine zarar verir. Eğer bu tedavi edilmezse bakteriler dentinin altındaki pulpa dokularına ilerler ve iltihaplara neden olurlar. Bu da kişilerde diş ağrısına neden olur."

Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Diş Hekimi Aslı Tapan

Hormonal değişiklikler etkili

Diş ağrılarının geceleri daha şiddetli hissedilir olmasını ise Tapan, şu şekilde anlattı: "Gece saatlerinde vücutta bazı hormonal değişiklikler meydana gelir. Bu hormonal değişiklikler damar içi basıncı artırır ve damarsal genişlemelere neden olur. Basınç da diş sinirleri üzerinde baskıya ve şiddetli ağrılara sebebiyet verir. Bu durumda yapılacak en doğru tutum en kısa zamanda diş hekimine başvurmak."

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Karanfil tedavi edici değil

Diş ağrıları geceleri kişileri uykusuzluğa dolayısıyla yorgunluğa götürerek; psikolojiyi de olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Tapan, "Günlük iş hayatı içinde zorlanma, günlük aktiviteleri yapamama gibi sıkıntıları da beraberinde getirir.

Ağrıyan dişe pek çok kişi karanfil, sarımsak, alkol, kolonya, asprin gibi maddeleri uygulamakta. Ancak bu yöntemler yumuşak dokularda tahriş oluşturur ve ikincil ağrılara sebep olur.

En kısa çözüm ağrı kesici içeren gargaralarla ve tuzlu su ile yapılacak gargara da hastayı bir miktar rahatlatır. Ancak tüm bu yöntemler kısa sürelidir ve asla tedavi edici değil" dedi.

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