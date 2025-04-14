Gelecek ancak gelenekle mümkün

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Bölümünden Prof. Dr. Münevver Üçer’in “Gelenek Gelecektir” adlı kişisel sergisi, Nişantaşı’ndaki MAJİ Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Sergisinde ana tema olarak laleyi alan Üçer, geleneksel estetiği modern bir yorumla izleyicinin beğenisine sunuyor. Türk sanat tarihinde derin anlam ve sembollerle yüklü bir motif olan lale, sanatçının eserlerinde “zarafet” ve “sürekliliği” simgeliyor.

5 yıl aradan sonra kişisel sergisini açan Üçer, Tezhip alanında yapmaya çalıştığı yeniliğin odağında “geleneğin” olduğunun altını çizdi. Üçer, “Sergi, ‘Gelenek Gelecektir’ başlığını taşıyor. Gelecek ancak bir gelene-ğimizin olmasıyla mümkündür. Tezhip, 8 ve 9. yüzyılda başlayan, 16. asırda şaha kalkan bir sanat. Bunun temel nedeni ise Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların sanata ve sanatçıya değer vermeleridir. Bizim günümüzde de bu gelişimi sürdürmemiz, bayrağı daha ileriye taşımamız gerekiyor. Geleneğe anlamlı katkılar ekleyebilirsek, geleneği gelecekle buluşturabiliriz. Eserlerimde yapmaya çalıştığım budur” ifadelerini kullandı.