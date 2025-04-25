Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Genç Albayrak-Filiz staj programı başladı

Genç Albayrak-Filiz staj programı başladı

17:0525/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gerçek projelerde yer alan stajyerler, medya ortamında birebir tecrübe edinme şansı yakalıyor.
Gerçek projelerde yer alan stajyerler, medya ortamında birebir tecrübe edinme şansı yakalıyor.

Türkiye İlahiyatlılar Derneği (TÜİD) tarafından Albayrak Medya desteğiyle hayata geçirilen Medya ve Dijital Habercilik Akademisi, üç aylık yoğun eğitimin ardından mezunlarını verdi. Akademiyi başarıyla tamamlayan gençler, şimdi Genç Albayrak-Filiz Staj Programı kapsamında Albayrak Medya çatısı altında stajlarına başladı.

Genç yeteneklerin medya sektöründe gerçek deneyim kazanmasını amaçlayan programla birlikte, katılımcılar şu anda Albayrak Medya’nın farklı markalarında aktif olarak görev alıyor. Gerçek projelerde yer alan stajyerler, deneyimli mentorlarla çalışarak profesyonel medya ortamında birebir tecrübe edinme şansı yakalıyor. Aynı zamanda kısmi zamanlı istihdam modeliyle sektöre güçlü bir başlangıç yapıyorlar.

Albayrak Grubu İşe Alım Grup Müdürü Bilal Aydoğdu, programın önemine değinerek şunları söyledi:

“Milli ve manevi değerleri benimseyen gençleri her zaman destekliyoruz. Bugüne kadar Genç Albayrak çatısı altında birçok gelişim programı gerçekleştirdik. Son beş yılda 400’ün üzerinde öğrenciye staj imkânı sunduk. Filiz Staj Programı ile bu destek zincirine yeni bir halka daha ekliyoruz”


#Albayrak
#eğitim
#staj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri