Genç Albayrak-Filiz staj programı başladı

Türkiye İlahiyatlılar Derneği (TÜİD) tarafından Albayrak Medya desteğiyle hayata geçirilen Medya ve Dijital Habercilik Akademisi, üç aylık yoğun eğitimin ardından mezunlarını verdi. Akademiyi başarıyla tamamlayan gençler, şimdi Genç Albayrak-Filiz Staj Programı kapsamında Albayrak Medya çatısı altında stajlarına başladı.
Genç yeteneklerin medya sektöründe gerçek deneyim kazanmasını amaçlayan programla birlikte, katılımcılar şu anda Albayrak Medya’nın farklı markalarında aktif olarak görev alıyor. Gerçek projelerde yer alan stajyerler, deneyimli mentorlarla çalışarak profesyonel medya ortamında birebir tecrübe edinme şansı yakalıyor. Aynı zamanda kısmi zamanlı istihdam modeliyle sektöre güçlü bir başlangıç yapıyorlar.
Albayrak Grubu İşe Alım Grup Müdürü Bilal Aydoğdu, programın önemine değinerek şunları söyledi: