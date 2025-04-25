Genç Albayrak-Filiz staj programı başladı

“Milli ve manevi değerleri benimseyen gençleri her zaman destekliyoruz. Bugüne kadar Genç Albayrak çatısı altında birçok gelişim programı gerçekleştirdik. Son beş yılda 400’ün üzerinde öğrenciye staj imkânı sunduk. Filiz Staj Programı ile bu destek zincirine yeni bir halka daha ekliyoruz”