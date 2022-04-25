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Hayat Gizemli hepatit virüsü paniği Küresel salgın şüphesi uyandırıyor
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Gizemli hepatit virüsü paniği: Küresel salgın şüphesi uyandırıyor

İngiltere'de 5 Nisan'da görülmeye başlayan ve daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da 11 ülkeye yayılan gizemli hepatit virüsü, oluşum nedeninin saptanamamasından ötürü Kovid-19'dan sonra yeni bir küresel salgın iddialarına konu oluyor.

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Haber Merkezi AA
Gizemli hepatit virüsü paniği: Küresel salgın şüphesi uyandırıyor
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, ilk olarak 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta tespit edilen hepatit virüsü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde yayılarak 64 çocuğa daha bulaştı.

Hepatit vakaları daha sonra bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail ve ABD'ye de yayıldı. 21 Nisan itibarıyla DSÖ'ye İngiltere'den 114, İspanya'dan 13, İsrail'den 12, ABD'den 9, Danimarka'dan 6, İrlanda'dan 2, Hollanda ve İtalya'dan 4'er, Norveç ile Fransa'dan 2'şer ve Belçika'dan 1 hepatit vakası rapor edildi.

DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
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DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm

Şimdiye kadar 169 vaka, 1 can kaybı

DSÖ, şimdiye kadar nedeni belirsiz hepatit virüsünün en az 169 çocuğa bulaştığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle karaciğeri iflas eden 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

İsrail'de 12 çocukta gizemli hepatit vakası tespit edildi
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İsrail'de 12 çocukta gizemli hepatit vakası tespit edildi

Kovid-19 ve adenovirüs ile bağlantı ihtimali

Vakaların görüldüğü ülkelerde bilim insanları, gizemli hepatit virüsünün Kovid-19 ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs ile bağlantısı ihtimali üzerinde duruyor.

DSÖ'nün verilerine göre şimdiye kadarki vakaların 74'ünde adenovirüs, 20'sinde Kovid-19, 19 vakada ise hem adenovirüs hem Kovid-19'a rastlandı.

Hepatit virüsünün Kovid-19 ve adenovirüs bağlantısı ihtimalinin netlik kazanması için DSÖ, vakalardan alınan örnekleri laboratuvarda inceliyor.

Şimdiye kadar vakalarda bu iki virüse dair doğrudan bir bağlantı tespit edilemedi.

Yeni küresel salgın mı?

Hastalığın DSÖ tarafından "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

"Çocuklarda adenovirüs görülmesi soru işareti uyandırıyor"

Amerikan biyoteknoloji firması Sana'da Gen Terapisi Direktörü ve Virolog Dr. Semih Tareen, gizemli hepatit vakalarına dair merak edilenleri anlattı.

Tareen, normalde karaciğer iflasına neden olan virüslerin, sebebi bilinen hepatit A, B, C ve D virüsleri olduğunu belirterek "Şimdiye kadarki vakalarda bu virüslerden hiçbiri gözükmedi. Bu yüzden hepatit enfeksiyonlarının sebebinin ne olduğuna dair araştırmalara başlandı." dedi.

Yapılan testlerin sonucunda adenovirüs çıkan kişi sayısının baskın olduğuna dikkati çeken Tareen, "Bu çocuklarda adenovirüsün tespit edilmesi, soru işareti uyandırıyor. Çünkü adenovirüs normalde sağlıklı çocuklarda karaciğer hepatitine sebep olmaz." diye konuştu.

Tareen, adenovirüsün şimdiye kadar sadece bağışıklık yetmezliği olan kişilerde hepatite sebebiyet verdiğinin altını çizerek "Söz konusu vakalarda herhangi bir bağışıklık yetmezliği yok. Dolayısıyla bu hepatit virüslerinin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

"Şimdilik endişe edilecek bir durum yok"

Gizemli hepatit enfeksiyonlarında adenovirüs bağlantısı ihtimalinin yüksek olabileceğini belirten Tareen, "şimdiye kadar elde edilen delillerin, vakaların adenovirüs 41 ile bağlantısı olduğuna işaret ettiğini" fakat bu bağlantıyı doğrulamak için araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

Tareen, gizemli hepatit vakalarının yeni bir küresel salgına yol açma ihtimaline dair soruya ise "Şimdilik endişe edilecek bir durum söz konusu değil fakat aynı zamanda vakaların sebebini tam olarak bilmiyoruz. Zamanla anlayacağız." cevabını verdi.

Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
FOTOĞRAF 12
Title
Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni \"küresel salgın\" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.<br><br>
Title
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
Title
İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı \"en az 169\" olarak açıklandı.<br>
Title
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.<br><br>Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br>
Title
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
Title
Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.<br><br>Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.
Title
DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.<br>
Title
GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?<br><br>DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.<br><br>Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.<br><br>
Title
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.<br>
Title
Hastalığın \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br>
Title
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.<br>
Title
Covid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.<br><br>
Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. Genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görülen ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına neden olan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu?


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