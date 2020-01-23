Hayat Gizemli virüse karşı aşı önerisi
GENEL SAĞLIK

Gizemli virüse karşı aşı önerisi

Gizemli virüse karşı aşı önerisi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı alarma geçirdi. Henüz özellikleri bilinmeyen ve ‘gizemli virüs’ olarak adlandırılan koronavirüs zatürre benzeri bir hastalığa yol açıyor. Uzmanlar, zatürre ve grip aşısı yaptırmanın hastalığa karşı riskleri azaltacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, ABD'ye ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, ABD'ye ulaştı.

Çin’de ortaya çıkan, giderek yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de önlem alınması çağrısında bulunduğu koronavirüs, her geçen gün yayılıyor. Tüm dünyayı alarma geçiren özellikleri henüz belirlenemeyen 'gizemli virüs' zatürre benzeri bir hastalığa yol açıyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, “Virüsün pek çok özelliği bilinmiyor ve sadece yeni bir soğuk algınlığı virüsü olduğu biliniyor. SARS, MERS gibi aynı aileden olan diğer virüslerle benzerliği ve ne kadar insana yayıldığı konusunda henüz bir şey söylemek mümkün değil. Bu nedenle ‘gizemli’ olarak adlandırılıyor. Örneğin; SARS’ın ve gribin 1 metreden yakın yüz yüze temas halinde bulaşıcılığı biliniyor ve hastalığın önlenmesi açısından bu kriterler önemli. MERS virüsü için bu mesafe 2 metreden yakın yüz yüze temas olarak alınmıştır. Yani MERS daha uzak mesafeden de bulaşabiliyor” diye konuştu.

DHA
Prof. Dr. Arnman, solunum sıkıntısının hastalığın belirlenmesinde çok önemli bir işaret olduğunu söyledi.


Koronavirüsün kaç metreden bulaştığının henüz bilinmediğini vurgulayan Prof. Dr. Arman, “Cansız yüzeylere temas da bu anlamda önem taşımaktadır. Koronavirüs ilk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan şehrinde tanımlandı. Vakaların bazılarında koronavirüsün hasta insanlarla temas sonrası geliştiği ve yüksek ateş, solunum yetmezliği gibi şikâyetlere sebep olduğu görüldü. Bu vakaların tamamının Wuhan şehrindeki bir deniz ürünü pazarı ile ilişkili olması, aynı zamanda deniz ürünü pazarındaki cansız yüzeylerde de bu virüsün saptanması, koronavirüsün kaynağı konusunda şüphe uyandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması da koronavirüsün muhtemelen hayvan kaynaklı bir virüs olduğu yönünde.” ifadelerini kullandı.


Koronavirüsün kaç metreden bulaştığının henüz bilinmediğini vurgulayan Prof. Dr. Arman, “Cansız yüzeylere temas da bu anlamda önem taşımaktadır. Koronavirüs ilk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan şehrinde tanımlandı. Vakaların bazılarında koronavirüsün hasta insanlarla temas sonrası geliştiği ve yüksek ateş, solunum yetmezliği gibi şikâyetlere sebep olduğu görüldü. Bu vakaların tamamının Wuhan şehrindeki bir deniz ürünü pazarı ile ilişkili olması, aynı zamanda deniz ürünü pazarındaki cansız yüzeylerde de bu virüsün saptanması, koronavirüsün kaynağı konusunda şüphe uyandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması da koronavirüsün muhtemelen hayvan kaynaklı bir virüs olduğu yönünde.” ifadelerini kullandı.

SOLUNUM SIKINTISI YAPIYOR


  • Koronavirüsün en önemli belirtilerinin solunum sıkıntısı ve yüksek ateş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dilek Arman, “Bunlar dışında halsizlik, iştahsızlık, ağrı gibi yakınmaların da yaşanabileceğini söylemek mümkün. Solunum sıkıntısı hastalığın belirlenmesinde çok önemli bir işaret, virüs hastada ağır bir pnömoni (zatürre) yapıyor. Bugüne kadar koronavirüs sebebiyle 17 ölüm vakası bildirildi. Bu vakaların büyük bir çoğunluğu pek çok solunum virüsü ile gelişen tablolarda karşılaştığımız gibi altta yatan başka bir hastalıkları olan kişilerdir. Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalığı olanlar ve diyabetik hastalar risk grupları oluşturmaktadır” dedi.

SARS VİRÜSÜNE BENZİYOR

Prof. Dr. Dilek Arman sözlerini şöyle sürdürdü:“Koronavirüslerin 200’den fazla çeşidi insanlarda soğuk algınlığı yapabiliyor. Daha önce SARS ve MERS gibi koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşarak yayıldığı şekillerini de görmüştük. Yeni koronavirüs de klinik tabloda SARS’a çok benziyor. Henüz SARS’ın yeni bir tipi mi, yoksa bu tamamen farklı bir koronavirüs mü gibi soruları yanıtlamak için elimizde yeteri kadar bilgi bulunmamakta. En azından soğuk algınlığı belirtisi dışında yeni bir koronavirüs olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu virüsün hayvan kaynağından bulaştığı konusunda henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama Wuhan şehrindeki deniz ürünü pazarı öyküsü virüs için hayvan kaynağını işaret ediyor olabilir. Hastalıktan korunmak büyük önem taşıyor. Henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir seyahat kısıtlaması bildirilmiş değil. Çin’e seyahat edecek veya Çin’den ülkemize gelecek olan kişiler olabilir. Özellikle bu kişilerin el hijyenlerine dikkat etmeleri son derece önemli. İnsanlarla yakın temas halinde olunacaksa maske kullanılmalı. El hijyenini sağlarken sadece hasta kişilerle değil, hastaların temasta olduğu yüzeylerle temas etmenin de el hijyeni için bir gereklilik oluşturacağını akılda tutmalıyız.”

AA
Çin'de koronovirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

BAŞKA HASTALIĞI OLANLAR AŞILARI İHMAL ETMEMELİ

Özellikle risk altındaki kişilerin aşı yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Arman, “Bu tür alt solunum yolunu etkileyen viral enfeksiyonlarda her zaman enfeksiyonun üzerine eklenecek bir bakteri ile hastalık daha ciddi boyutlara ulaşabilir. İkincil bir zatürre mikrobunu engellemek adına zatürre ve grip aşısı yaptırılmasını öneriyoruz. Özellikle altta yatan başka bir hastalığı olan kişiler için de zatürre aşısının yapılması son derece önemli” diye konuştu

Koronavirüs riski Türkiye’de yok
HAYAT
Koronavirüs riski Türkiye’de yok

Küresel panik
DÜNYA
Küresel panik

Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli
HAYAT
Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli
Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Erdoğan ile Merkel arasında darbeci Hafter polemiği yaşandı.
Almanyadasilahlı saldırı paniği

Almanya'da
silahlı saldırı paniği

​Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.
Çinli hastaülkesine gönderildi

Çinli hasta
ülkesine gönderildi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması.
Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.
TL'ye yatırım yapanlar kazandı

TL'ye yatırım yapanlar kazandı

​Bakan Albayrak'tan dikkat çeken açıklamalar.

Korkuya <br>neden oluyor

Korkuya
neden oluyor

​İstanbul Havalimanı'nda karantina odası oluşturuldu.
İBB'de vatandaşa kapı duvar

İBB'de vatandaşa kapı duvar

​İSMEK kursları kapatılan kadınlara müdürden ilginç tepki.
Türk-Alman Üniversitesi<br>iki ülke dostluğunun bir simgesi

Türk-Alman Üniversitesi
iki ülke dostluğunun bir simgesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.
Kepçeyle <br>yolu kapattılar

Kepçeyle
yolu kapattılar

Çalışma yapıyoruz diyerek yeraltı kablolarını çaldılar.
İstanbul'da Çinli turist alarmı

İstanbul'da Çinli turist alarmı

Ekipler özel kıyafet giydi hastanede yoğun tedbir alındı.
Yeni toplantı alanları

Yeni toplantı alanları

​FETÖ'nün yeniden oluşturduğu mali yapılanmasında çarpıcı detaylar.
Yeni belge verilmiyor

Yeni belge verilmiyor

​Bakan Pakdemirli'den canlı hayvan ithalatı için flaş açıklama.
Para gönderdiği tarihler dikkat çekti

Para gönderdiği tarihler dikkat çekti

​Almanya'da PKK'ya para yardımı yapan zanlı Adana'da yakalandı.
Donacağız

Donacağız

Sıcaklıklar yurt genelinde 4 derece birden azalacak.
İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı

İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı

​Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.