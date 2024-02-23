Gören herkes kilo kilo alıyor: Vücudu resmen yenilen balık sizce hangisidir?

Kışın olmazsa olmazı balıklardan öyle bir tür var ki onun insan sağlığı için faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğindeki yüksek besin değerleri, mineral ve vitamin oranındaki zenginlikle dikkat çeken bu balık palamut balığı.





Palamut balığının içerisinde yüksek oranda protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller bulunuyor. Bu da palamutun sağlık için önemli bir yeri olmasını sağlıyor. Peki, palamut faydaları nelerdir? İşte cevabı…





Palamutun faydaları





Kalp sağlığını korur: Palamut balığında doymuş yağ oranı düşüktür. Bu yüzden düzenli palamut tüketimi kalp ve damar sistemi üzerinde olumlu etkiler bırakır. İçerisinde selenyum ve niasin olan palamut balığı kalp hastalıkları riskini minimuma indirerek kalp krizine karşı korur. Aynı zamanda kötü kolesterolü düşürücü etkisi de vardır.





Tansiyonu düzenler: Palamut, kan basıncını düşürerek iyi kolesterolü artırır. Kötü kolesterolün düşmesini sağlayan ve kan basıncını dengeleyen palamut, tansiyonu düzenlemek için de yardımcı olur.





Kilo vermeyi kolaylaştırıyor: Yüksek protein içeren palamut aynı zamanda düşük kalorilidir. Bu özelliği ile de tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki omega-3 yağ asitleri iştahı da düzenliyor. Palamut balığı diyet listelerinde yer vererek beslenmenize ekleyebileceğiniz bir balık.





Bağışıklığı güçlendiriyor: İçeriğindeki omega-3 yağ asidi ile B12 vitamini sayesinde zararlı toksinleri atmaya yarayan palamut, hastalıklara karşı da direnç sağlar. Bağışıklığı güçlendiren palamut, kışın hastalanma riskini de azaltır.



