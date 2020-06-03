Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri eylül ayında başlıyor: 2021'de vizyonda olacak

Görevimiz Tehlike 7’nin Venedik’te gerçekleşecek olan çekimleri koronavirüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Filmin yapım ekibinde yer alan Tommy Gormley, BBC Radio’nun bir programına katılarak, ara vermiş oldukları çekimlere eylül ayında devam etmeyi planlandıklarını açıkladı.

Christopher McQuarrie’nin yönettiği yeni Görevimiz Tehlike filminin, üç ay içerisinde tekrar çalışmaya başlayabileceğini ve Mayıs 2021’e kadar da tamamlanabileceğine inandığını aktaran Gormley, “Eylül ayında tekrar çekime başlamayı umuyoruz. Çekimden önce Venedik’te günler geçirdik, her şey başladığında merkez üssündeydik. Bu yüzden prodüksiyonlara ve sete ara verilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Gormley ayrıca en başta çekim yapmayı planladıkları ülkelerin hepsinde çekim yapmafikrinin deavm ettiğini söyleyerek, “Film endüstrisindeki her insan için işe geri dönmeliyiz. Bunu güvenli bir şekilde yapmalı ve meslektaşlarımızı korumalıyız, bunun gerçekleşmesi için gayretle çalışıyoruz ”dedi.

21 Temmuz 2021’de vizyona girmesi planlanan Görevimiz Tehlike 7’nin vizyon tarihi de ertelendi, film 19 Kasım 2021’de vizyona girecek.