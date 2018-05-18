Renkli beslenerek göz sağlığınızı koruyun

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şermin İpçioğlu, göz sağlığı için ileri yaşlarda görme kaybını önleyecek vitamin ve besinler hakkında bilgiler verdi.

Özellikle gençlerin ileri yaşlarda gözlerinde rahatsızlıklarla karşılaşmaması için sağlıklı besinlerin önemine değinen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şermin İpçioğlu, göz sağlığını kötü etkileyen hastalıklar arasında diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı oluşan görme kaybı) ve tansiyonun yer aldığını dile getirdi.

Şekerden uzak durun, sarı renkli meyveler tüketin

Opr. Dr. Şermin İpçioğlu, "Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabilir. Genellikle bu hastalar, şekerden uzak durmaları, yağlı yiyeceklerden sakınmaları ve posalı yiyecekleri tercih etmelidir. Genellikle toplumda gece görme durumu daha az olabilir. Bunun sebebi A vitamini eksikliği ya da çinko eksikliği olabilir. Bunu önlemek içinde A vitamini bulunan besinler tercih edilmelidir. A vitamini içeren besinlerin başında havuç gelir. Havuç gözlerimizi güçlendiren daha net görmemizi sağlayan bir besindir. Ispanak, lahana, portakal ve sarı renkli meyveler tüketildiği takdirde gece görüşü artmaktadır" dedi.

Her gün meyve tüketin

Opr. Dr. Şermin İpçioğlu çok vitaminli besinler katarakt riskini azalttığını birçok vitamin hapında bulunan E ve C vitaminlerin göz rahatsızlıklarının oluşumunu engelleyebildiğini söyledi. İpçioğlu, "Yazın vazgeçilmez bir meyvesi olan kavun göz nezlesine iyi gelir. Ceviz ise mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başındadır. Tüm vücuda iyi gelen ceviz gözlerimize de iyi gelir ve göz iltihaplanmalara karşı önlemini alır. Düzenli olarak her gün meyve tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını azalttığını ve daha güçlü ve net gözlere sahip olunabilmektedir" diye konuştu.

Opr. Dr. İpçioğlu, beslenmenin çok önemli olduğunu ancak, göz ile ilgili bir şikayette mutlaka bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.

HAYAT Bahar alerjilerini griple karıştırmayın

HAYAT Ucuz tatlılar sağlığı tehdit ediyor