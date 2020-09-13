Grip ve koronavirüs arasındaki farklar nelerdir, nasıl ayırt edilir?

Sonbaharın gelişi ile grip enfeksiyonu geçirenlerin sayısında büyük artış yaşanıyor. Bu dönemde grip enfeksiyonu geçiren ama koronavirüs semptomları taşıdığını düşünen vatandaşların sayısında da büyük artış yaşanıyor.

Eylül ayında vakaların artması beklenirken Covid-19 ile grip nasıl ayırt edilecek? Koronavirüs ile grip arasındaki fark nasıl anlaşılır?

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GRİP İLE KORONAVİRÜS FARKLARI

Gripte kırgınlık, burun akıntısı gibi bulgular erken başlıyor ve biz hastalığı erken anlayabiliyoruz. Hastalığı tanıyoruz ve kullanabileceğimiz ilaçlar var. Akciğer akut hastalığıyla insanın bütün ciğerlerini harap edecek bir duruma daha az oranda gelindiğini biliyoruz. Korunmak açısından bir aşısı var.

KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI NELER?

Koronavirüs’te ise belirtiler ani başlayan ateş ve kuru öksürük şeklinde ve kötüleşme olacaksa da aniden ağırlaşıyor hastalar. Şu anki sorun ise, bu kadar çok kişinin aynı anda hastanelere başvurması! Bulaş hızını azaltarak, salgını yaymaya çalışmak ve sağlık hizmetinin devamlılığını sağlayabilmek tüm çabamız.

KORONAVİRÜS İLE GRİP, NEZLE, ALERJİ KARŞILAŞTIRMASI

NEZLE: Şiddetli burun akıntısı, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, baş ve boğaz ağrısı

ALERJİ: Kuru öksürük, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı

GRİP: Ani ateş, kuru öksürük, baş ve boğaz ağrısı, halsizlik

KOVİD-19: Ani ateş, kuru öksürük, halsizlik, nefes darlığı

GRİP VE KORONAVİRÜS FARKI AZ

Prof. Dr. Esin Şenol, koronavirüs ile grip arasındaki farklar için şunları söylüyor:

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"Alerji aniden başlamaz, belirti ve bulguları uzun sürelidir. Alerjide ateş olmaz, öksürük vardır. Alerjide hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarma ve kaşıntı görülür. Aynı şekilde nezlede de hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı ile karşılaşılır. Nezlenin en önemli belirtisi ise şiddetli burun akıntısıdır. Bu bulgu diğer hastalıklarda yoktur.Grip açısından ateş ve öksürük hastalığı düşündüren en önemli bulgulardır. Grip ile Kovid-19 belirtileri birbirinden zor ayrılır. Her ikisinde de ani başlayan ateş, kuru öksürük, kırıklık ve halsizlik söz konusudur. En önemli fark ise solunum sıkıntısı (nefes darlığı) gripte olmazken Kovid-19'da vardır.En önemli nokta ise grip ile en çok karışan belirti ve bulgulara rağmen Kovid-19 kesinlikle grip değildir."