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Grip ve zatürre aşısı yapılmalı mı?

Grip ve zatürre aşısı yapılmalı mı?

Koronavirüs sürerken grip mevsimi başladı, akıllarda bu soru var: Aşı yaptıralım mı? Koronavirüs salgını dünya genelinde yeniden yükselişe geçince sonbaharla birlikte beklenen grip ve zatürre salgınlarına karşı nasıl korunacağımız çok daha önem kazandı. Uzmanlar koronavirüs enfeksiyonu ile birlikte maruz kalınacak grip ya da zatürre enfeksiyonunun güçsüz bir bedende hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor ve aşıyla bağışıklık kazanılması gerektiğini söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’la mücadele eden tıp dünyası, zorlu bir sürece hazırlanıyor. Sonbahar ve kış aylarında her yıl ortaya çıkan grip ve zatürre hastalıklarının bu yıl Kovid-19 salgınıyla birleşmesi durumunda sonuçlarının daha ağır olabileceğinden endişe ediliyor.

Öksürük, yorgunluk, kas ağrıları ve yüksek ateş gibi benzer semptomlar gösteren bu hastalıklar fiziksel muayene ile ayırt edilemeyeceği için testler kullanılacak.

Koronavirüs sonrası grip ve zatürre açısına talep patlaması da yaşandı.Peki, grip ve zatürreden korunmak için ne yapmalı? Grip ve zatürre aşısını kimler, ne zaman olmalı? Faydası ne olacak? Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şevin Demir merak edilen bu soruları yanıtladı.

Grip ve zatürreye karşı mutlaka aşınızı yaptırın
HAYAT
Grip ve zatürreye karşı mutlaka aşınızı yaptırın

Bağışıklık kazanmaya ekstra önem verilmeli

Aşılanmadaki temel amacın “birey ve toplumun bağışıklığının sağlanarak salgınların önlenmesi, hastalıkların kişilerde bırakabileceği sekellerin ve ölümlerin azaltılması” olduğunu belirten Dr. Demir, pandemi sürecinde Covid-19 dışındaki virüslerin yayılmasını azaltmak ve birliktelik göstermeleri halinde oluşabilecek problemleri ortadan kaldırabilmek için bağışıklık kazanmaya ekstra önem verilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Demir, bu kapsamda en çok grip ve zatürre aşısına dikkat çekti. Ayrıca, grip ve zatürre aşısı felç ve kalp krizinden de koruyor.

Koronavirüs sürecinde en önemli avantaj: Grip aşısı olmak
KORONAVİRÜS
Koronavirüs sürecinde en önemli avantaj: Grip aşısı olmak

Grip aşısını kimler olmalı?

Grip hastalığının genellikle bir- iki hafta içinde tedavisiz iyileşmekle beraber, çok küçük yaştakiler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan gruplarda hastane yatışlarına ve hatta ölüme neden olabildiğini anlatan Demir, şunları söyledi:

  • “65 yaş ve üzerindeki kişiler, gebe kadınlar, bakımevlerinde kalanlar, astım, KOAH, kalp hastalıkları, diyabet, kanser, obezite gibi kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastalar grip oldukları taktirde hastalığı daha ağır geçirebilirler. Hastalığı ağır geçirme olasılığı olan tüm bu gruplara ve sağlık çalışanlarına grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Ancak diğer bireylerin de vurulmalarında bir sakınca yoktur”

Grip ve zatürre aşısı felç ve kalp krizinden de koruyor
HAYAT
Grip ve zatürre aşısı felç ve kalp krizinden de koruyor

Demir, aşının koruyucu etkisi uygulamadan 1–2 hafta sonra başladığı için vurulmak için en uygun zamanın, gribin en sık görüldüğü ayların hemen öncesi, yani ekim ve kasım ayları olduğunu, coğrafi bölgeye göre önerilen aşılanma zamanının değişebildiğine dikkat çekti.

Zatürre aşısı koronavirüsten koruyor mu?
KORONAVİRÜS
Zatürre aşısı koronavirüsten koruyor mu?

Zatürre aşısının mevsimi yok

Akciğer enfeksiyonlarının en sık nedeninin “Streptococcus pneumoniae” adındaki bakteriler olduğunu belirten Dr. Demir, zatürrenin öksürük, balgam, nefes darlığı, ateş gibi semptomlarla kendini gösterirken yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda genel durum bozukluğu, bilinç değişikliği hatta ölüme sebep olabildiğine dikkat çekti. Tıpkı gripte olduğu gibi zatürrede de hastalığın ağır geçebilme ihtimali olan tüm gruplarda zatürre aşısının yapılmasını önerdiklerini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

Gizemli virüse karşı aşı önerisi
HAYAT
Gizemli virüse karşı aşı önerisi
  • “Biri polisakkarit (Pneumovax 23), diğeri konjuge (Prevnar 13) olmak üzere iki tip zatürre aşısı var. Bağışıklık yanıtının daha geniş olmasını sağlamak amacı ile konjuge aşıyı takiben polisakkarit aşı kullanılması en etkin yöntemdir. İki aşı arasında olması gereken süre mevcut sağlık durumumuzdan etkilenebileceği için, aşılama öncesi hekime danışmakta fayda vardır. Grip aşısından farklı olarak özel bir vurulma mevsimi yoktur”

Gribi hafife almayın aşı yaptırın
HAYAT
Gribi hafife almayın aşı yaptırın

Aşının faydası nedir?

Kovid-19, zatürre ya da gripten herhangi birini geçirirken vücut direncinin düşeceğini ve diğerlerine karşı daha duyarlı hale geleceğine dikkat çeken Demir, zatürre ya da grip aşısı olmanın bu hastalıkları daha rahat atlatılmasını sağlayarak Kovid-19’la mücadele sırasında daha güçlü olmamıza olanak sağlayacağını söyledi. Demir, hava yoluyla bulaşan hastalıklar olan grip ve zatürreden korunmak için -tıpkı Kovid-19 gibi- maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek gibi önlemlerin hayati değerde olduğunu sözlerine ekledi.

Koronavirüs sonrası talep patlaması yaşanıyor: Eczaneler liste yapmaya başladı
FOTOĞRAF 14
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı.
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Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu.
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Grip ve zatürreden korunmak için aşıya talep yoğun olunca eczacılar çareyi isim listesi yaparak sıraya koymakta buldu.
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Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır'da da vatandaşlar grip ve zatürre aşısına yoğun ilgi gösterince, eczacılar isim listelerinde aşı önceliğini kronik hastalığı olanlara ve hamilelere verdi.
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Eczacı Ümran Duran, koronavirüs salgını nedeniyle aşılara aşırı talep olduğunu belirterek, Grip aşısı mevsimsel olarak geliyor ve şu dönemde beklemiyoruz. Zatürre aşısının yapılma zamanı olmadığı için yılın hangi zamanı olursa olsun bulunabilmekteydi. Ancak bu pandemiyle birlikte zatürre aşıları kısıtlı sayıda gelmeye başladı. Biz de mümkün olduğunca hastalarımıza iletmeye çalıştık. Aynı zamanda Aile Sağlık Merkezleri'nde (ASM) özellikle kronik hastalarda, 65 yaş üstü hastalara yapılmaya başlandı. Hem sağlık ocaklarında hem de eczanelerde vermeye başladık.
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Çoğu talebi yerine getirdik ancak halen de zatürre aşısı bulunamıyor. Grip aşısı Eylül ayının sonunda Ekim ayının ise başında bekliyoruz. Yalnız bu yıl talebi karşılar mı bilmiyorum. Bu konuda kaygılıyız. Geçen yılın rakamlarında üretileceği söylendi.
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Tedarikçi firma, tek firma Türkiye'de. Genelde 2 milyon civarı her yıl üretilir. Kronik hasta sayımız maalesef 15 milyon ile 20 milyon arası. Talebi karşılar mı? Bilmiyorum. Çünkü aşırı bir talep var. Sağlık Bakanlığı da risk gruplarını yayınladı. Hamileler, diyabet hastaları, KOAH ve astım. Bunların özellikle yapma tavsiyesinde bulundu. Yalnız geçen yılın sayılarında söylendiği için bu talebin karşılanmasından biraz kaygılıyız. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı basın toplantısında bu talebin geçen yılki rakamların 2-3 katında üretileceği söylendi dedi.
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Hem grip hem de zatürre aşılarının koronavirüs aşıları olmadığını hatırlatan Duran, Ancak risk gruplarında koronavirüsle birlikte bakteriyel pnömoni, bakteriyel zatürre ve grip hastalığı binerse hem hastanelere yatışlar artacaktır hem de maalesef ki ölümler artacaktır. Bunlar ön koruma, tedbir amaçlı alınıyor.
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Bize çok talep var. Listemiz de mevcut. Şu anda 100 civarı bir grip aşısı talebimiz var. Biz hastalarımıza mahcup olmama adına şöyle diyoruz; Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. Çünkü riskli gruplara öncelik vermemiz gerekmektedir. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız. Her gün telefon alıyoruz, eczaneye bizim hastamız dışında gelen hastalar da var. Onlar da grip aşısı sormaya geliyor diye konuştu.
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Eczacı teknisyeni İhsan Aba da yoğun talep karşısında isimleri liste yapmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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Hastalarımız grip ve zatürre aşısını soruyor. Depolarda ürün yok. Firmalar ilacı üretmiyor. Biz de bunun için bir liste hazırladık. Eczanemize gelen hastalarımız için isimlerini alıyoruz. Kaç adet istediklerini yazıyoruz. İlaç geldiği zaman da ayıracağız.
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Koronavirüs sonrası talep patlaması yaşanıyor: Eczaneler liste yapmaya başladı
Koronavirüs salgını sonrası grip ve zatürre hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutan aşılar yoğun ilgi sonrası piyasada kalmayınca eczaneler de vatandaşların talepleri üzerine liste yapmaya başladı. Yapılan listelerde aşı için 65 yaş üstü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik verilecek.
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