Hayat Güldür Güldürde deprem En sevilen karakterlerden biri veda etti
AKTÜEL

Güldür Güldür'de deprem: En sevilen karakterlerden biri veda etti

Show Tv ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür'de bu sezon iki oyuncu projeden ayrıldı. Sosyal medya hesaplarından seyirciye teşekkür eden oyuncular, gelecek sene Güldür Güldür'de olmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güldür Güldürde deprem: Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı
Güldür Güldür haftada iki kez izleyicisi ile buluşuyordu

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı. Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

NAİME KARAKTERİ ÇOK SEVİLİYORDU

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

Ecem Erkek'in canlandırdığı Naime karakteri
Ecem Erkek'in canlandırdığı Naime karakteri

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' oyuncusundan üzen haber
HAYAT
'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' oyuncusundan üzen haber

AKKOYUNLU'NDAN SEYİRCİYE TEŞEKKÜR

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.

Murat Akkoyunlu
Murat Akkoyunlu

Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay veda etmişti: Çok Güzel Hareketler 2'den 5 oyuncu daha ayrıldı
FOTOĞRAF 8
Title
Oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiğini Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşandı. Yedi oyuncu kadrodan ayrıldı.
Title
Mynet'te yer alan habere göre Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay ayrıldıklarını açıklamasının ardından 5 oyuncu daha ayrılık kararı aldı. İşte yeni sezonda yer almayacak olan oyuncular...
Title
Begüm Çağla Taşkın
Title
Sema Özkan
Title
Cihan Talay
Title
Birsel Kılınçcı,
Title
Arzu Susantez
Title
Didem Ruhi
Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay veda etmişti: Çok Güzel Hareketler 2'den 5 oyuncu daha ayrıldı
BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'de, 7 oyuncunun kadrodan ayrıldığı bildirildi.


Abone Ol Google News
Bu kaya görenleri şaşırtıyor

Bu kaya
görenleri şaşırtıyor

Doğa gezintisi yaparken tesadüfen keşfetti.
Barajdı arsa oldu

Barajdı arsa oldu

​Sular çekilince vatandaş çareyi tarımda buldu.
PKK propagandası yapan Özgür Gündem için AYM’den hak ihlali kararı

Maaş zam<br>oranı belli oldu

Maaş zam
oranı belli oldu

​Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Haziran ayında beklentilerin üzerinde geldi.

​Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Denetimlerde kaçak 60 tır yakalandı.

​İHA'lardan sonra şimdi de savaş uçakları.

Provokatörler tarihi binaya zarar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.