​Günde kaç atım atılmalı?

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden olan fiziksel aktivite beslenme kadar önem arz ediyor. Bilimsel verilere göre aktif kişilerde diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları hareket etmeyen kişilere göre daha az görülüyor.

Birçoğumuzun cep telefonunda adım sayar var. Ayrıca bileğe takılan adım sayarlar da mevcut. Yaptığı işe göre değişmekle birlikte her gün düzenli işe gidip gelen bireylerin ekstra herhangi bir efor sarf etmeden bu adım sayısına ulaşma ihtimali pek olası görünmüyor.

Peki sağlıklı bir vücut için günde kaç adım atmamız gerekiyor?

10 BİN ADIM ŞART DEĞİL

Obezite, sağlıksız beslenme, kalp tıkanıkları, kalp rahatsızlıkları, nefes darlığı, mide rahatsızlıkları gibi problemler yaşamamak için yürüyüş yapmanız gerekir.

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Yürüyüş adım atmakla başlar ve sağlık için günde en az 4.400 adm atılmalı. Yeni araştırmalar, düzenli olarak yapılacak günlük hafif yürüyüşün yaşlandıkça sağlığı korumak için daha önemli olduğunu gösteriyor. Ancak 10.000 adıma varamazsanız endişelenmeyin; 4.400-7.500 adım aralığı da yeterli olabilir.

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YÜRÜMENİN FAYDALARI NELERDİR?

- Uykusuzluğu azaltır

- Sindirimi kolaylaştırır

- Kan basıncını düzenler

- Yorgunluk hissini engeller

- Solunum kapasitesini artırır

- Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar

- Vücutta doğal keyif verici hormonların (Endorfin) salınımı sağlar

- Eklem ve kasların esnekliğini artırarak, bel ve boyun ağrılarını hafifletir

- Beyine oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir

- HDL/LDL (İyi huylu-kötü huylu kolesterol) dengesini düzenler. Kan yağlarının (Trigliserid) düzeyini düşürür

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