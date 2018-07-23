Hayat Güneş çarpmasının belirtileri nelerdir?
GENEL SAĞLIK

Güneş çarpmasının belirtileri nelerdir?

Aşırı sıcaklarda güneş çarpmasına karşı en çok yaşlılar ve çocukların dikkat etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, güneş çarpmasının belirtilerini sıraladı.

Haber Merkezi IHA
Gölgeniz kendinizden ufaksa çocuğunuzu güneşe çıkarmayın ve onlara gölge kuralını öğretin. ​
Gölgeniz kendinizden ufaksa çocuğunuzu güneşe çıkarmayın ve onlara gölge kuralını öğretin. ​

Güneş çarpmasına karşı, aşırı sıcaklarda dışarı çıkmayın uyarısı yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Belda Yurtseven Tüner, belirli saatlerde dışarı çıkılmaması ve en çokta yaşlıların ve çocukların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Güneş çarpmasının belirtileri

Dr. Belda Yurtseven Tüner, “Aşırı sıcaklarda güneş çarpması ve bu nedenle oluşabilecek aşırı su kaybı kendini ilk olarak yüksek ateşle gösterir. Terleme fazla, nabız çok hızlıdır. Vücut ağrıları, aşırı yorgunluk, hızlı soluk alıp verme, kas krampları gibi belirtiler görülür. Susuzluk hissi ve bilinç bulanıklığı da diğer belirtiler arasında yer alır. Vücut hızla ısınır, yüze hızlı bir kan akışı olur ve yüz kıpkırmızı görünür. Terlemenin kesilmesi, düzensiz ateş (bacaklı ateş) ve yavaş yavaş bilinç kaybı, hastanın ağırlaşmaya başladığını gösterir" dedi.

Direk güneşe çıkmayın

Güneş ışınlarının en kuvvetli olduğu saatlerde, sabah 10: 00 ile öğleden sonra 15: 00 arasında çocukların direkt güneşte bırakılmamasını belirten Tüner, "Gölge kuralını öğretin. Gölgeniz kendinizden ufaksa çocuğunuzu güneşe çıkarmayın. Şapka, uzun kollu tişört gibi koruyucu elbiseler giydirin. Bebek 6 aydan küçükse koruyucu krem sürmektense koruyucu elbise ve gölgelikli bebek arabası kullanın ve bebeği gölgede bırakın. Güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce güneşten koruyucu kremler kullanın” şeklinde konuştu.

Plastik kapların altındaki rakamlara dikkat
HAYAT
Plastik kapların altındaki rakamlara dikkat

Güneş yanığı en kolay nasıl geçer?
HAYAT
Güneş yanığı en kolay nasıl geçer?

Sıcak havada yoğun çalışmayın
HAYAT
Sıcak havada yoğun çalışmayın

Hamilelikte keyifli bir tatil için 6 ipucu
HAYAT
Hamilelikte keyifli bir tatil için 6 ipucu

Güneş çocuğunuzun kabusu olmasın
HAYAT
Güneş çocuğunuzun kabusu olmasın

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Soylu söylemişti

Soylu söylemişti

​Akşener'in istifası akılları bu açıklamayı getirdi.
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.
Erbil'de valiliğe saldırı

Erbil'de valiliğe saldırı

3 saldırgan personeli rehin aldı, 2 polis yaralı.
Durumu kritik

Durumu kritik

​Otomotiv sektörünü derinden sarsan haber.
Artık yeter

Artık yeter

'Kazanırken Alman, kaybederken göçmenim' deyip bıraktı.
200 bin TL maaş

200 bin TL maaş

Erdoğan'ın talimatıyla tavan sınırı kaldırıldı.
'Sonuçlarına katlanırsın'

'Sonuçlarına katlanırsın'

​ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı.
Saatte 67 araç

Saatte 67 araç

​Otomotivin başkenti olarak ifade ediliyor.
Yeni hafta için uyarı

Yeni hafta için uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren tahmin.

Müslümanların sessizliği İsrail'e cesaret verdi.
Bedellide kritik gün

Bedellide kritik gün

Yüzbinlerin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde.
İki soluklu plan

İki soluklu plan

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.