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Hakan Bilal Kutlualp'ten plaka isyanı: Her yerden kaçak geçiyor ben ödüyorum

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi ve iş adamı Hakan Bilal Kutlualp'in meşhur plakasıyla başı dertte. Kutlualp'in uzun yıllardır sahibi olduğu 34 FB 1907 plakası, Gürcistan’da tescili yapılmış aynı plakalı aracın Türkiye’de kullanılmasıyla sorun yaratmaya başladı. Türkiye tarzı bastırılan aynı plakalı aracın köprü, otoyol ücretleriyle birlikte kesilen cezalarını da Kutlualp ödemek zorunda kalıyor.

15:40 . 9/08/2023 Çarşamba
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Kutlualp uzun zamandır başkasını plaka cezalarını ödediği için isyan etti.

Kutlualp uzun zamandır başkasını plaka cezalarını ödediği için isyan etti.

Uzun yıllardır Hakan Bilal Kutlualp tarafından kullanılan 34 FB 1907 plaka, Gürcistan'da Kamal Aliyev isimli bir kişi tarafından tescillendi. Gürcistan plakasını Türkiye tarzında bastırıp kullanan Aliyev Türkiye'ye giriş yapınca sorunlar ortaya çıkmadı. Kamal Aliyev'in Türkiye'de kullandığı köprü ve otoyol ücretleri Hakan Bilal Kutlualp'in plakasına yazılırken, trafik ihlalleri nedeniyle kesilen cezaları da Kutlualp ödemek durumunda kalıyor. Gürci plakalı aracın sahibi herhangi bir ücret ödemiyor.

'Bütün HGS'lerden kaçak geçiyor'

Twitter'dan sesini duyuran Kutlualp, plakanın başında Gürcistan bayrağı ve GE harfleri olmasına rağmen cezaların kendisine geldiğini belirterek, "Bu arkadaşa ulaşamıyorum. Plakayı Gürcistan'dan almış. Bütün HGS'lerden kaçak geçiyor ve devamlı ben ödüyorum bir yıldır. Sonunda savcılığa başvurduk. Kendisi de buradan görüyorsa bana ulaşsın" yazdı. Hürriyet'in haberine göre; Takipçilerinde de destek isteyen Kutlualp, "Gördüğümüz yerde lütfen uyaralım şahsı veya kolluk kuvvetlerine bildirelim mümkünse" paylaşımında bulundu.


Plakanın sahibinden pişkin mesajı

Gürcistan plakalı aracın sahibi Kamal Aliyev'in sosyal medyadan yaptığı, "Ceza makbuzlarını almışsınız" paylaşımına Kutlualp, "Kamal beni ara bu sorunu çöz savcılık karayolları jandarma herkes konuyla meşgul şu an, avukatım dahil" cevabını yazdı. Gürcistan'da plakalar Türkiye'den farklı olarak Harf-Rakam-Harf şeklinde oluyor aralarda - işareti yer alıyor. Yani plakanın Gürcistan tescilli olmayıp sahte olması ihtimali de yüksek.






#Hakan Bilal Kutlualp
#Kamal Aliyev
#plaka
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