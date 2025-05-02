Halkbank Çocuk Tiyatrosu perde açıyor

Çocukların gelişimine katkı sunmayı ve eğlenceli etkinliklerle yanında olmayı hedefleyen Halkbank Çocuk Tiyatrosu ilk oyunuyla perde açacak. “Üç Kumbara” oyunu; 6-12 yaş arası çocuklara para biriktirmeyi, harcamayı ve paylaşmayı neşeli karakterler, müzikler üzerinden anlatacak. Çocukları eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa davet eden temsil, oyun, 4 Mayıs Pazar saat 15.00'te Halkbank Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Finans Merkezi'ndeki binasında miniklerle buluşacak.

Yetişkinlerin de kendilerine dair izler bulacağı oyunun yönetmen koltuğunda Hakkı Ergök oturuyor. Oyuncu kadrosunda Azra Akın. Deniz Tanfener ve Caner Nalbantlıoğlu yer alıyor. "Üç Kumbara" İstanbul temsilinin ardından Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, İzmir ve Sakarya başta olmak üzere farklı birçok şehirde çocuklarla buluşacak.