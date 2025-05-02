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Halkbank Çocuk Tiyatrosu perde açıyor

Halkbank Çocuk Tiyatrosu perde açıyor

11:162/05/2025, vendredi
Yeni Şafak
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Temsil pazar günü miniklerle buluşacak
Temsil pazar günü miniklerle buluşacak

“Üç Kumbara” miniklere para kontrolünü öğretecek.

Çocukların gelişimine katkı sunmayı ve eğlenceli etkinliklerle yanında olmayı hedefleyen Halkbank Çocuk Tiyatrosu ilk oyunuyla perde açacak. “Üç Kumbara” oyunu; 6-12 yaş arası çocuklara para biriktirmeyi, harcamayı ve paylaşmayı neşeli karakterler, müzikler üzerinden anlatacak. Çocukları eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa davet eden temsil, oyun, 4 Mayıs Pazar saat 15.00'te Halkbank Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Finans Merkezi'ndeki binasında miniklerle buluşacak.

Ülkeyi gezecek

Yetişkinlerin de kendilerine dair izler bulacağı oyunun yönetmen koltuğunda Hakkı Ergök oturuyor. Oyuncu kadrosunda Azra Akın. Deniz Tanfener ve Caner Nalbantlıoğlu yer alıyor. "Üç Kumbara" İstanbul temsilinin ardından Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, İzmir ve Sakarya başta olmak üzere farklı birçok şehirde çocuklarla buluşacak.







#Azra Akın
#Halkbank Çocuk Tiyatrosu
#Üç Kumbara
#çocuk tiyatrosu
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