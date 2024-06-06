Mevlana İdris anısına radyo tiyatrosu sahnede

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vefatının ikinci senesinde sahnede anılıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları Zengin’in üç hikayesini radyo tiyatrosuna dönüştürerek “Mevlana İdris’ten Masallar Radyo Tiyatrosu” adıyla sahneye koydu. 80’lerin “Radyo Çocuk Saati” ve “Arkası Yarın” formatı ilk kez sahneye aktarıldı. Seyirlik tiyatro olarak adlandırılan bu türde, radyo tiyatrosunda kullanılan yöntemlere, temsil esnasında izleyici tanıklık ediyor. 3 Haziran’da Kocaeli’nde sahnelenen oyun, yarın saat 20.00’de Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde İstanbullu izleyiciyle buluşacak.

DİLİNE SADIK KALINDI

Nuri Karadeniz’in yönettiği oyunda yazarın, “Bulut Çocuk”, “Tuz” ve “Behram Geri Dön” eserleri miniklerle buluşuyor. Yaklaşık bir saat süren çocuk oyununda, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın altı oyuncusunun yanı sıra beş de müzisyen sahne alıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Mevlana İdris’i yenilikçi bir şekilde nasıl anlatırız sorusuyla radyo tiyatrosu fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Sigalı, “Mevlana İdris’in masallarını onun ruhuna yakışır bir şekilde çocuklarla buluşturmayı istiyorduk. Çocuklara masalları nasıl sunarız diye düşünürken, seyirlik hale getirmeyi planladık. Dinleti üzerinden, cümlenin ön plana çıktığı, efektlerin ve müziklerin canlı olarak yapıldığı bir gösteriyle çocuk, masalın üzerine kendi hayalini de koyuyor. Tüm müzikler, efektler ve okuma, sahneden radyo tiyatrosu formatında canlı olarak performans ediliyor. Bu, Türkiye’de ilk defa oluyor” dedi.

YENİ SEZONDA RADYODA

Kocaeli’ndeki ilk gösterime Mevlana İdris’in kardeşi Salih Zengin’in de geldiğini söyleyen Sigalı, çocuklar gibi onların da ortaya çıkan işten memnun kaldığını söyledi. Sigalı, sahnede radyo tiyatrosu türünü neden tercih ettiklerini ise şöyle açıkladı: “Mevlana İdris’in ruhuna, dili ve anlatım tarzına sadık kaldık. Bir cümle bile çıkarmadan masalları seslendirmeye çalıştık. Ortada zarif bir kalem var. Sahne performansı o anlatımın önüne geçerse masala zarar verir diye düşündük ve böyle bir sistem geliştirdik. Oyuncular Şehir Tiyatrosu’nun kadrosundan. Oyun, radyo görseli içinde başlıyor. Roller dönüşümlü seslendiriliyor, arada anlatıcı girip çıkıyor. Oyunun en önemli kısmı ise müzikleri. Her beste masalın ruhuna uygun şekilde sıfırdan bestelendi ve canlı çalınıyor.”

Oyunun önümüzdeki sezon repertuvara dahil edileceğini söyleyen Sigalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yönetmenimiz Nuri Karadeniz, daha önce radyo tiyatrosuyla şehir tiyatrosunu birim olarak buluşturan birisi. Çok radyo tiyatrosu çalışması oldu. Önümüzdeki sene repertuvarımıza kazandırdığımız bu oyunu canlı performans anında kayda alarak belirli radyolardan yayınlamayı hedefliyoruz. Böylelikle hem bir tiyatro performansı hem de radyo dinletisi hayat bulmuş olacak. Adına da ‘Seyirlik Radyo Tiyatrosu’ dedik.”

Zengin, Zarifoğlu ve Karakoç anılacak

Edebiyatımızın 7 Haziran’da vefat eden üç önemli ismi Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris; İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğünün düzenleyeceği programlarla anılacak. Program yarın saat 11.30’da Zarifoğlu’nun Üsküdar Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaretle başlayacak. Ardından 14.30’da Abdurrahim Karakoç için Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesinde bir açık oturum düzenlenecek. Günün son etkinliği ise saat 17.00’de gerçekleşecek. Mevlana İdris, Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi’nde dualarla yad edilecek.







