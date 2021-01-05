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Hamburger köftesi tarifi: Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Evde hamburger köftesi nasıl yapılır?

Bütün herkesin severek yediği hamburger evde yapmaya ne dersiniz? Asıl mesele köftenin kıvamı. Bunu yaptıktan sonra soğan ve mantarı karamelize edip afiyetle yemek kalıyor. Çocukların severek yiyeceği bu tarifi mutlaka deneyin. İçiniz rahat bir şekilde sevdiklerinizle paylaşın. Peki hamburger köftesi tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolaylıklar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamburger köftesi.
Hamburger köftesi.

İşte kabartan bir tarif öneriyoruz bugün: Hamburger köftesi. Yanında hazırlayacağınız garnitür çeşitleriyle harika bir lezzet yakalayacaksınız. Afiyet olsun...

Hamburger köftesi.

Hamburger köftesi tarifi için malzemeler

400 Gram Köftelik Dana Döş Kıyma

100 Gram Az Yağlı Koyun Kıyması

1 Adet Kuru Soğan

1 Tutam Maydanoz

1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

1 Çay Kaşığı Toz Yenibahar

1 Çay Kaşığı Çekilmiş Taze Karabiber

2 Çorba Kaşığı Galeta Unu

Yeteri Kadar Tuz

1 Çay Kaşığı Karbonat

1 Çay Kaşığı Limon Suyu

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Su

3 Diş Sarımsak

Servis Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Kase Doğranmış Mantar

1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan

Arzu Ettiğiniz Kadar Hardal

Arzu Ettiğiniz Kadar Mayonez

Hamburger tarifi.

Hamburger köftesi yapılışı

Zeytinyağını tavaya alıp kızdırın. Mantarı ekleyin. Soğanı ekleyin ve solana kadar kavurun. Köfte için kıymaları yoğurma kabına alın. Soğanı rendeleyip ekleyin. Maydanozu kıyıp ekleyin. Baharatları, tuzu ve galeta ununu ekleyin. Karbonat ve limon suyunu beraber karıştırıp, suya ekleyin. Suyu üzerinde gezdirin. Sarımsakları ezin, ekleyin. Köfteyi 5 dakika yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve köfte şeklini verin. Izgara tavanızı yağlayın ve kızdırın, köfteleri yerleştirip arkalı önlü pişirin. Hamburger ekmeklerinizi ikiye bölüp mayonez ve hardal sürün. Köfteyi yerleştirip, karamelize olmuş soğan ve mantardan yayın. Üzerini kapatıp servis edin.

Hamburger köftesi.

Hamburger köftesi kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan hamburger köftesi 20 dakikada pişer.

Hamburger köftesinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan hamburger köftesinin kalorisi 196,4.

Hamburger köftesi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Hamburger köftesi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26,5 lira.

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