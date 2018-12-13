Hayat Hasta yakını 112 görevlisi kadının saçlarını kopardı
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Hasta yakını 112 görevlisi kadının saçlarını kopardı

İzmir'de polise başvuran 112 Acil Servis görevlisi kadın, ambulansla taşıdıkları bir hastanın arkadaşı tarafından darbedilerek saçlarının yolunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

AA
Bir hastanın yakını, sağlık görevlisi Şule Dinç'in saçlarını kökünden kopardı.
Bir hastanın yakını, sağlık görevlisi Şule Dinç'in saçlarını kökünden kopardı.

İzmir'de 112 Acil Servis görevlisi kadın, kendisine saldıran hasta yakını tarafından darbedilerek saçlarının yolunduğu iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine 8 Aralık'ta Yamanlar 112 merkezinden Emek Mahallesi'ndeki bir hastaya giden ambulansta görevli sağlık çalışanları, iddiaya göre M.K'nin saldırgan tutumuyla karşılaştı.

Bunun üzerine polis ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilen M.K'ye kız arkadaşı olduğu belirtilen B.Ç. de (16) refakatçi olarak ambulansa alındı.

112 Acil Servis görevlisi Şule Dinç

Bir tutam saçını kökünden kopardılar

Ambulansta da saldırgan tavırlarını sürdürdüğü belirtilen M.K. kendini sedyeden yere atınca 112 görevlisi Şule Dinç'in (24) ayağının üzerine düştü.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi önünde M.K. ve arkadaşı B.Ç'nin saldırısına uğrayan Dinç, darbedildi.

Bir tutam saçı kökünden koparılan Dinç, 2 gün rapor alarak kendisine saldıran hasta ve hasta yakınından şikayetçi oldu.

Poliste ifadesi alınan M.K. ve B.Ç ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

B.Ç'nin Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

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