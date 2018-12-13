Hayat Hasta yatağında pankart açtı diyaliz merkezi açılıyor
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Hasta yatağında pankart açtı diyaliz merkezi açılıyor

2014 yılında Mudanya Devlet Hastanesinde tedavi gören Kazım Ülkeroğlu, o zamanın Sağlık Bakanı Mehmet Müzezzinoğlu’un hastane ziyareti sırasında hasta yatağında yakınlarının desteği ile pankart açıp diyaliz merkezi yapılması talebinde bulunmuştu. İmzalanan protokol ile birlikte en kısa zamanda diyaliz merkezi hastaneye kazandırılacak.

IHA
Hasta yatağında pankart açtı, hastaneye diyaliz merkezi kazandırıyor.
Hasta yatağında pankart açtı, hastaneye diyaliz merkezi kazandırıyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Devlet Hastanesi’ne diyaliz merkezi kuruluyor.
Diyaliz merkezi protokolü işadamı Abdülhalim Altınoluk ve Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan arasında Vali Yakup Canbolat başkanlığında imzalandı.

Mudanya Devlet Hastanesinde büyük eksikliği görülen diyaliz merkezi, 8 Mart 2014 yılında o zamanın Sağlık Bakanı Mehmet Müzezzinoğlu’un ziyareti sırasında gündeme gelmişti. Tedavi gören Kazım Ülkeroğlu, hasta yatağında yakınlarının desteği ile açtığı pankart ile diyaliz merkezi yapılması talebinde bulunmuştu. İmzalanan protokol ile birlikte en kısa zamanda diyaliz merkezi hastaneye kazandırılacak.

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