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Hastalığına karşı tavukla önlem alıyorlar

Türkiye’de bahar ve yaz döneminde görülen ve birçoğu ölümle sonuçlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı tavuk kullanılmaya başlandı. Aydın’da semt pazarlarında tavuklar kene savar adıyla satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi IHA
Aydın'da kenelere karşı tavukla mücadele ediliyor.
Aydın'da kenelere karşı tavukla mücadele ediliyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığına yol açarak ölümlere neden olan keneler için en iyi çözümün tavuklar olduğu belirtildi.

Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar ile müstakil bahçeli evlerde yaşayanlar kene ve haşerelerden korunmak için tavukları kullanıyor.

KKKA hastalığına neden olan kenelerin düşmanlarının tavuklar olduğunu belirten Ercan Kaya, bir tavuğun yaklaşık 150-200 metre alanı tek başına haşerelerle mücadelede başarılı olduğunu belirten Kaya, özellikle yazın yaylaya ya da deniz kenarındaki yazlıklarına çıkanların haşerelere karşı daha güvenli bir tatil geçirmek için tavuk edindiklerini söyledi.

Tanesi 25 TL ile 50 TL arasında değişen tavukların yazın ve kuluçka dönemlerinde daha çok rağbet gördüğü belirtildi.

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