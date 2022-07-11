Hekimsen'in 'doktorlara silah verilsin' talebine Bakan Koca'dan tepki: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen), bir bildiri yayınlayarak, doktorlara ruhsatlı silah verilmesini talep etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu talebe sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"HASTAYLA HEKİM NASIL HASIM GİBİ GÖSTERİLEBİLİR?"

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti." diyen Bakan Koca, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" ifadelerini kullandı.

"HEKİME GÜVENİ ESAS ALIN"

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."

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Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2022

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