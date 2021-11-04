Her fırsatta Türkiye'yi hedef alıp Nepal'de rehin tutulan avukatı devlet kurtardı

Avukat Merve Bakdur, Everest Dağı’nda trekking yapma planını hayata geçirmek üzere bir tur şirketiyle anlaştı. Bakdur tur ücretlerini ödeyerek Nepal’in başkenti Katmandu’ya doğru yola çıktı. Birlikte yürüyeceği uluslararası grupla birlikte ilk gece Katmandu’da konaklayan Bakdur, Everest’in eteklerinden yürüyüşe başladı. Dağcı olmayan yürüyüşçülerin çıkabileceği son nokta olan ‘Base Camp’ bölgesine ulaştıklarında Bakdur yükseklik farkından etkilenerek fenalaştı. Grup rehberi hızlı bir şekilde helikopterli ambulansı aradı.

Bakdur gözlerini Katmandu merkezdeki bir hastanede açtı. Kısa sürede iyileşen Bakdur, 1500 dolar hastaneye ve 6 bin dolar Helikopter ambulansa borçlu olduğunu öğrendi.

Türkiye’de bu gezi için sigorta yaptırdığı şirketi arayarak durumu anlatan Bakdur, “Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor” yanıtını aldı.

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"BU PARAYI ÖDEMEDEN GİDEMEZSİN"

Bakdur yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hastanedeki odamın kapısında sigorta şirketi yetkilileri bekliyordu. ‘Senin hayatını kurtardık paramızı ödemek zorundasın’ diyorlardı. Sigorta şirketinden olumsuz yanıt aldıktan sonra böyle bir param olmadığını söylediğimde kabalaşmaya başladılar. ‘Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin’ gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim. Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu’da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra ‘Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim’ diyerek telefonumu geri aldım. ‘Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler’ dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım.”

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Bakdur’un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu’ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.

FAHRİ KONSOLOS DEVREYE GİRDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, yetkililer Katmandu’da Türk hükümetini temsil eden fahri konsolosları devreye soktu.

Bakdur’un yanına gelen ve helikopter yetkililerini ikna etmeye çalışan konsoloslar genç kadını kurtarmanın yolunu bulmaya çalıştı.

Fahri konsolosun gelmesiyle helikopter yetkilileri Bakdur’un borcunu 3 bin dolara indirdi. Ancak kâbus bitmemişti:

BİLET ERKENE ALINDI: THY YETKİLİLERİ UÇAĞA BİNENE KADAR EŞLİK ETTİ

“Fahri konsolos bu borcun benim ülkeden çıkmam için bir engel taşımadığını, Türkiye’ye dönünce sigorta şirketinden parayı alarak ödeyeceğimi söylememi önerdi. Bu arada ailem Türk Hava Yolları Asya temsilcisi ile iletişime geçti. Onlar da benim sağ salim Türkiye’ye dönmem için devreye girdiler. Fahri konsolos yanımdan ayrıldığı anda helikopter şirketi yetkilileri yeniden otel odasının kapısına dayandı ve ‘Ödemeden gidemezsin seni buradan çıkartmayacağız’ diye tehditler savurdu. Türk Hava Yolları dönüş biletimi hızlıca erkene aldı. Sabah fahri konsolos yetkilileri beni alarak havalimanına götürdü. Havalimanında Türk Havayolları yetkilisi beni karşıladı ve uçağa bindiğimden emin olana dek bana eşlik etti.”

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Bakdur yaşananların ardından 1 Kasım’da Türkiye’ye ulaştı.

İSLAMOFOBİK VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Bakdur, ziyareti öncesinde sosyal medya üzerinden, "Yarın Katmandu'ya sonraki gün Everest için Lukla'ya uçuyorum. İşte o gün geldi çattı. Son 24 saat. Everest'e varınca karlara 'İmam Hatipler kapatılsın' yazma fikri çık aklımdan." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Avukatın geçtiğimiz yıllarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı küfürlü paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Yaşananların sonunda, sosyal medya hesabını kapatan Bakdur için seferber olan, İmam Hatip mezunu bir liderin yönettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu.

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