Her yer bayram

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 102. yılı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Kovid-19 nedeniyle iki yıldır evlerde yaşadığımız bayram kutlamaları, bu yıl sokaklara taştı.

İstanbul’dan Diyarbakır’a, İzmir’den Ankara’ya, Edirne’den Van’a, Muğla’dan Rize’ye kadar tüm şehirlerde çeşitli etkinliklerle de bayram coşkusu yaşandı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Bütün şehirlerde il milli eğitim müdürlüklerince törenler düzenlendi. Kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Çocuklar, müzik eşliğinde etkinlik alanında eğlenirken eğitmenler gözetiminde oyun oynadı.

Şenlik kapsamında öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Bayram sevinci yaşayan çocuklar kurulan stantlarda atölye çalışmalarına katıldı.

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Öğrenciler arasında düzenlenen çuval, yumurta, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi oyunlar renkli görüntüler oluşturdu.

Akın akın Anıtkabir’e

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı. Anıtkabir, devlet erkanın resmi törenlerinin ardından halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir’in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata’nın huzuruna çıktı. Atatürk’ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazılarının saygı duruşunda bulunduğu, bazılarının ise dua okuduğu görüldü. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünyada da aynı coşku

23 Nisan dünyada da aynı coşkuyla kutlandı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaklaşık 2 bin kişinin izlediği program düzenlendi. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, Çin’in başkenti Pekin’de, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, İsviçre’nin Cenevre kentinde, Kamerun’un başkenti Yaounde’de ve Türkmenistan’da bayram coşkuyla kutlandı.

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