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HayatHipoterapi ile hem eğlenip hem tedavi oluyorlar
GENEL SAĞLIK

Hipoterapi ile hem eğlenip hem tedavi oluyorlar

Erzincan'da, down sendromlu, otizmli, fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar, at eşliğinde tedavi olarak bilinen "hipoterapi" yöntemiyle hem sağlığına kavuşuyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

AA
Atlı tedavi 'hipoterapi' ile hastalar hem sağlığına kavuşuyor hem de eğleniyor.
Atlı tedavi 'hipoterapi' ile hastalar hem sağlığına kavuşuyor hem de eğleniyor.

Erzincanlı engelli çocuklar, Osmanlı Atlı Spor Kulübündeki atlar sayesinde hem eğleniyor hem de "hipoterapi" yöntemiyle sağlığına kavuşuyor.

Kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocukların tedavilerine katkıda bulunmak için çalışma başlatan Osmanlı Atlı Spor Kulübü, haftanın belirli günlerinde down sendromlu, otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kulüpte, at eşliğinde tedavi olarak bilinen hipoterapi yöntemi ile bu çocukların sağlıklarına kavuşturulması için de çalışmalar yürütüyor.

Yürüme yeteneklerini geliştiriyorlar

Tedavi sayesinde duruş, denge, konsantrasyon ve kas kontrolü gelişen fiziksel engelli ve otizmli çocuklar yürüme yeteneklerini geliştiriyor. Engelli çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olan atlı hipoterapiden yararlanmak isteyen engelliler, fizyoterapist ve kulüp yetkilileri yardımıyla ata biniyor.

Osmanlı Atlı Spor Kulüp Başkanı Bahattin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, cirit üzerine kurulan bir kulüp olduklarını söyledi. Bölgede hipoterapi ile ilgili uygulamalı bir eğitim merkezi olmadığını, bu nedenle engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir çalışmaya başladıklarını anlatan Özdemir, "Erzincan’da bu terapi yöntemini ücretsiz olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik onlara faydamız olsun diye başlattık. Hocalarımız sağ olsun bizlere eşlik ediyor. İnşallah engelli bireylerimize faydamız olur" diye konuştu.

Atlı tedavi özgüveni de geliştiriyor

Fizyoterapist Sinan Karaman da hipoterapi yönteminin engelliler üzerinde verimli sonuçları olduğunu ifade ederek atın ritmik hareketlerinin insan hareketleri ile benzer olduğunu anlattı.

Karaman, şöyle devam etti:

  • "Atların nötral sıcaklık dediğimiz vücut sıcaklığı insan vücut sıcaklığından bir iki derece daha sıcak olduğu için kasları yumuşatma gibi bir etkisi var. Diğer bir yönden baktığımız zaman atla terapinin diğer bir güzel unsuru refleks bir dakikada 100'ün üzerinde sinyal yayıyor. Bu da insan için ısıtmalı, elektrikli masaj aleti görevini görüyor. Özgüveni de geliştiren atlı tedavi, denge problemi olanların yanı sıra down sendromlu, otizmli, hatta MS hastalarında bile kullanılıyor."

Hem eğlenip hem tedavi oluyorlar

Özel Ümit Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Arslan, öğrencilerine gönüllü olarak destek veren atlı spor kulübü yetkililerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Arslan, hipoterapi yöntemi ile kaslar için yapılan bir tedavi şekli olduğunu dile getirerek "Çocuklarımız ata binerek hem eğleniyor hem bilmeden tedavi oluyor. Bu güzel imkanı sağladıklarından kulüp üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Menenjit rahatsızlığı nedeniyle konuşma ve yürüme bozukluğu olan Güneş Can, "İki yaşımda yüksek ateş nedeniyle havale geçirdim. Atlı tedavi bana çok şey kattı. Daha rahat hareket edebiliyorum, iyi geliyor. Kendimi daha rahat hissediyorum." diye konuştu.

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