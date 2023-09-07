İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

Vücudunun ürettiği alkol nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşayan Verda Güniz Atis Azrak Giresun'da tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
İstanbul'da yaklaşık 2,5 yıl önce bilinç ve denge kaybı ile karakter değişikliği gibi çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye müracaat eden Azrak'ın vücudunun alkol ürettiği belirlendi.
Tedavi için farklı şehirlerdeki hastanelere başvuran Azrak, iyileşememesi üzerine bir yakını tarafından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.
Azrak, buradaki 50 günlük tedavinin ardından sağlıklı günlerine döndü.
"Bu sendromda hiç içmiyorsunuz ama yüksek miktarda alkole maruz kalıyor vücut"
Azrak'ın hastaneye müracaatının ardından araştırma yaptıklarını belirten Uzunoğlu, hastanın yatarak tedavi edilmesine karar verdiklerini aktardı.
Uzunoğlu, hasatlığın hem alkol hem de laktik asit düzeyi bakımından yaşamı tehdit edici boyutlara ulaşabildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
- Uzunoğlu, literatürde alkolün hep şekerli gıdalarla yükseldiğine ilişkin veriler olduğunu anımsatarak, "Bağırsağımızda yaşayan mikroorganizmaların bir kısmı şekeri alıp ondan alkol üretiyor ve yüksek miktarlarda üretebiliyor." diye konuştu.
Hastalığın sebepleri arasında bazı genetik yetersizlikler ile geçirilen operasyonların da olabildiğini vurgulayan Uzunoğlu, bunun sadece mikroorganizmaların alkol üretmesi olarak tanımlanamayacağını belirtti.
Uzunoğlu, mikroorganizmaların dengesinin, özellikle bilinçsiz antibiyotik kullanımı, kontrolsüz diyabet, geçirilen bağırsak operasyonları ve bilinçsiz beslenme şekilleriyle bozulması durumunda bu sendromun ortaya çıkabildiğini aktardı.
Uzunoğlu, Azrak'a uyguladıkları tedaviyle ilgili de "Bağırsaktaki dengeyi sağlayıp aynı zamanda oluşan atık molekülleri kandan süpürmek üzerine bir tedavi protokolü uyguladık." dedi.
Hastalığı duyanların üç şekilde tepki verdiğini dile getiren Uzunoğlu, şunları kaydetti:
"Çok mutlu olduk hastalığı tedavi edebildiğimiz için"
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kubilay İşveser ise hastanın tedavi sırasında 2-3 atak geçirdiğini söyledi.
Sonrasında uyguladıkları tedavilerle ataksız geçen sürelerin uzadığını ifade eden İşsever, şu değerlendirmede bulundu:
"Bazen dikiş atılacak derecede düşme yaşayıp, bunu hatırlamıyorsunuz"
Verda Güniz Atis Azrak da hastalık dolayısıyla günlük hayatını idame ettirmekte zorlandığını söyledi.
Atağın ne zaman ve ne şekilde geleceğinin belli olmadığını anlatan Azrak, "İster istemez yanınızda devamlı birinin sizi kontrol altında tutması gerekiyor, bu işin sosyal tarafı. İş hayatında devam ettiği zaman iyice zorlaşan bir durum çünkü atakların ne zaman geleceği belli değil." dedi.
Bilinç kaybı yaşadığını ifade eden Azrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Azrak, tanıyı ilk duyduğunda kendine mantıklı gelmediğini belirterek, "Sonra, 'Neden üretiyor? Üretiyor da neden bu derece üretiyor? Üretilen alkol sağlığımızı ne kadar tehdit eder?' diye düşünmeye başlıyorsunuz." ifadesini kullandı.
Azrak'ın eşi Sami Azrak ise eşinin, ciddi sonuçları olabilen bir hastalık yaşadığını söyledi.