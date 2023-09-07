İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

"Hastanın ataksız en uzun süresi 31 gündü, biz de bunu kendimize hedef koyduk, o günü de geçtikten sonra biz de çok mutlu olduk hastalığı tedavi edebildiğimiz için. Hasta aslında koma halinde değil ama bir nevi hafif bir karakter değişikliği gibi, halim selim huylu bir insanken, biraz daha agresifleşme gibi semptomlar görüyoruz. Alkol seviyesi çok yüksekken bu duygu hali bilinç bulanıklığına kadar gidebiliyordu ancak tedavimizle alkol seviyesi düştükçe bu semptomlar da ortadan kalkmaya başladı."