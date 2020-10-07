Ihlamurun faydaları: Ihlamur nelere iyi gelir?

Ihlamur çayı, ıhlamur ağacının sarı ve beyaz renklerde açan çiçekleri ve yapraklarının kurutulması ile elde edilir.

Şifalı bitkiler birbirinden farklı özellikleriyle hem bedenen hem de ruhen birçok derde derman olmasıyla bilinir. Ülkemizde en çok tüketilen çaylar arasında yer alan ıhlamur da çok güçlü bir şifa kaynağıdır. Çiçekleri ve yapraklarının demlenmesiyle hazırlanan ıhlamur çayı, soğuk algınlığı ve nezle gibi kış mevsiminde kendisini daha çok gösteren hastalıklara karşı korunma ve tedavisinde vazgeçilmez bir yeri bulunur.

Ihlamur bitkisi A, B6, C ve P vitaminleri ve kalsiyum, demir, manganez minerallerini içerir.

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Kış aylarının vazgeçilmezi

Ihlamuru kendisine has hoş kokusu çok etkili bir sakinleştirici görevi görürken, güçlü özellikleri daha sık tercih edilmesini sağlıyor.

Sağlık deposu olan ıhlamur bitkisinin özellikle kış aylarında evler ve iş yerlerinde muhakkak bulundurulması gerekir. Bu eşsiz bitkinin faydaları saymakla bitmez.

Ihlamurun faydaları nelerdir? * Sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle ruhsal dinginlik sağlar.

Sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle ruhsal dinginlik sağlar. * Sedatif özelliği sayesinde anksiyete gibi problemlerle baş eden ıhlamur, geceleri daha iyi uyumanızı sağlar.

Sedatif özelliği sayesinde anksiyete gibi problemlerle baş eden ıhlamur, geceleri daha iyi uyumanızı sağlar. * Soğuk algınlığı ve nezle gibi rahatsızlıklarla da savaşarak solunum yollarını açmayı ve rahat nefes almayı sağlar.

Soğuk algınlığı ve nezle gibi rahatsızlıklarla da savaşarak solunum yollarını açmayı ve rahat nefes almayı sağlar. * Öksürüğü giderirken ve solunum yollarındaki tahrişleri onarır.

Öksürüğü giderirken ve solunum yollarındaki tahrişleri onarır. * Sindirim sisteminin de dostudur.

Sindirim sisteminin de dostudur. * Ihlamur çayı ile mide spazmları, hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların önüne geçilebilir.

Ihlamur çayı ile mide spazmları, hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların önüne geçilebilir. * Ihlamur, saç ve cilt sağlığında da büyük öneme sahiptir.

Ihlamur, saç ve cilt sağlığında da büyük öneme sahiptir. * Ilıyan ıhlamuru, gözlerinizin üzerinde 10-15 dakika bekleterek, göz etrafında bulunan bakteri ve çapakları temizleyebilirsiniz.

Ilıyan ıhlamuru, gözlerinizin üzerinde 10-15 dakika bekleterek, göz etrafında bulunan bakteri ve çapakları temizleyebilirsiniz. *Yumuşayan yaprakları cilt lekelerini gidermeye yardımcı olurken, demlenerek hazırlanan çayı saçlarınıza güç ve parlaklık kazandırır.

Nasıl tüketilir?

Ihlamur çayınızı bal ve tarçınla tatlandırmak kış aylarının tüm yorgunluğunu atmanıza yardımcı olur. Ihlamur çayınızı bir parça zencefil ile demleyerek yine balla tatlandırabilir, büyülü bir şifa deposuna döndürebilirsiniz.

Tıpkı ıhlamur gibi birçok özelliğe sahip zencefil de içerisinde bulunan vitaminler sayesinde kış aylarında ıhlamurla birleşerek rahatsızlıklarınızın giderilmesine yardımcı olabilir. Farklı ve daha lezzetli çaylar denemek istiyorsanız, kurutulmuş elma, portakal, mandalina gibi meyvelerle çayınızı çeşitlendirebilirsiniz.