Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Uzatıldı
Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.
Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."