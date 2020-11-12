İmplant tedavisinde dijital dönem

Diş hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, Türkiye’de son dönemde uygulanmaya başlanan Lazer Destekli İmplant Cerrahisi’nde sağladığı başarıyla dikkat çekiyor. Zorlu implant uygulamasına bilgisayar ortamında başladıklarını söyleyen Kışlaoğlu, “Dişlerin haritasını çıkarmak için tomografi çekiyoruz. Elde ettiğimiz diş haritasıyla çalışmaya başlıyoruz. İmplant uygulaması yapılacak dişleri tek tek inceleyerek, yönlerini ve çaplarını tespit ediyoruz. Tüm inceleme bittikten sonra uygulamaya geçiyoruz” dedi. Bu uygulamanın hata oranını sıfıra indirdiğini kaydeden Kışlaoğlu, “Hastalarımız uygulamayı yaptırdıktan sonra hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Biz bu harita sayesinde dişlerin tüm detaylarını görerek uygulama yapıyoruz. Hastalarımız da gönül rahatlığıyla acı çekmeden evlerine gidebiliyor” diye konuştu.

EKSİKLİĞİNİ HİSSETMİYORUM DEME

İmplantın ağızda eksik olan dişleri yerine koymak anlamına geldiğini aktaran Kışlaoğlu, “Dişinizi zamanında yaptırmazsanız boşluğa doğru sarkar, üstteki diş yandaki dişlere zarar verir. Rahat yemek yiyorum, bir dişin eksikliğini hissetmiyorum demek çok büyük yanılgıdır. Diş yer değiştirdikçe eklemler, çiğneme kasları yorulur. Bu sefer şakak, eklem, baş ağrısı gibi farklı şikayetler ortaya çıkar. Erken teşhis diş tedavisinde de çok önemlidir” şeklinde konuştu.

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KALDIĞINIZ YERDEN DEVAM

Lazer Destekli İmplant Cerrahisi uygulamalarının dikişsiz gerçekleştirildiğinin altını çizen Kışlaoğlu, bu teknolojinin dünyada da yeni olduğunu belirterek, “Hastalarımızın diş şikayetlerinden en rahat şekilde kurtulması için bu teknolojileri ülkemize getiriyoruz. Bu teknoloji sayesinde klasik implant tedavisinde yaşanabilecek sıkıntılar ortadan kalkıyor. Bu sistemle hekimler ağız yapısını önceden çalışma imkanı buluyor. Şu an Emine hanımefendiye 8 implant yaptık, hepsini bilgisayarda asker gibi dizdik, implantları da ağızda asker gibi dizdik. Klasik yöntemde, diş eti kaldırılır kemiğe bakılır, ondan sonra işlem yapılır. Dişin açısı, ağız yapısı iyi bilinmediği için sağa, sola veya öne bakabilir. Biraz dikkat edilmezse damara veya sinire girilebilirdi. Tüm bu sorunlar dijital uygulamayla ortadan kalktı. En önemli faydası, doğru dizilen implantın üzerine yapılan diş de mükemmel oluyor. Sonrasında şişme, morarma olmaz. Hayatınıza kaldığınız yerden sorunsuz devam edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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SALGINA DUYARLIYIZ

Kovid-19 döneminde sağlığın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını hatırlatan Kışlaoğlu, “Diş sağlığı vücut direnci açısından çok önemli. İltihap ve kanama gibi şikayetler insanları yorar ve vücut direncini de düşürür. Bu yüzden muhakkak direnci üstte tutmak için ağız ve diş sağlığımıza önem vermeliyiz. İnsanlar bu dönemde diş hekimine gitmekten korkuyorlar. Korkmayalım, Türkiye’deki klinikler salgına duyarlı hale getirildi. İşlem yapılan odalarda her uygulamadan sonra dezenfeksiyon yapılıyor. Dokunmatik kapılar, havalandırma sistemleri her kişiden sonra yapılan dezenfeksiyon işlemleri çok ciddiye alınıyor. Korkmayın, korktukça ağız sağlığınız daha kötüye gider” değerlendirmesinde bulundu.

BOŞUNA KORKMUŞUM