Hayat İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının koronavirüse yakalandığı iddia edildi
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan'ın da koronavirüse yakalandığını iddia etti.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ileri sürüldü.

İran'daki Fars Haber Ajansının koronavirüse yakalanan devlet yetkilileri ve siyasilerle ilgili resmi Twitter hesabından yayımladığı listede Cihangiri'nin de koronavirüse yakalananlar arasında yer aldığı iddia edildi.

Fars'ın listesine göre Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan ve İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri'de de Kovid-19 tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, bazı bakan ve bakan yardımcılarıyla 24 milletvekilinde de koronavirüs tespit edilmişti.

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenler arasında eski Vatikan Büyükelçisi, ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.

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