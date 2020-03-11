İran Irak’ı yaktı

Irak’taki ilk koronavirüs vakası İranlı bir öğrencide görüldü. Kerkük’te görülen 7 vakanın tamamı da İranlıydı. Özellikle Kerbela ve Hz. Ali türbesinin bulunduğu bölgelere her gün binlerce insan akın ediyor. Şu ana kadar Irak’taki kutsal mekanlara yönelik ziyaretlerde hiçbir azalma yaşanmazken, önlem de alınmadı. Öte yandan İran’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291’e, vaka sayısı 8 bin 42’ye yükseldi. Ülkede koronavirüse yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de iyileşerek görevinin başının döndü.

HAYAT Tedbirler artırıldı