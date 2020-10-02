İrmik tatlısı tarifi: Lezzetli irmik tatlısı nasıl yapılır?

Farklı damak zevklerine ve pek çok hünerli ellerde zengin bir kombinasyonla hazırlanan irmik tatlısının lezzetini krema ekleyerek bir kat daha artırıyoruz. Tatlı tarifi olan irmik tatlısı için buyurun...
İrmik tatlısı tarifi
Malzemeler:
2/3 (Yarımdan Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker
2/3 (Yarımdan Biraz Fazla) Su Bardağı Irmik
1 Paket Vanilya
1/2 (Yarım) Litre Süt
1/2 (Yarım) Su Bardağı Krema
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
Servis Malzemeleri
Arzu Ettiğiniz Kadar Toz Tarçın
Arzu Ettiğiniz Kadar Toz Fındık
İrmik tatlısı yapılışı
Şekeri ve irmiği tencereye alın.
Vanilya ve sütü ekleyip karıştırın. Koyulaşana kadar pişirin.
Kremayı ve tereyağını ekleyip karıştırın.
Servis kaselerine paylaştırın. Toz tarçın serpip üzerilerine toz fındık yayın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
İrmik tatlısı kaç dakikada pişer?
15 dakikada hazırlanan irmik tatlısı 10 dakikada pişer. 1 saat dinlenir.
İrmik tatlısının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan irmik tatlısnın kalorisi 215.
İrmik tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
İrmik tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9 lira.