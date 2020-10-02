İrmik tatlısı tarifi: Lezzetli irmik tatlısı nasıl yapılır? İrmik tatlısı tarifi: Lezzetli irmik tatlısı nasıl yapılır? İrmiğin tereyağıyla buluşmasına sütün, kremanın, şekerin eşlik edip tarçın ve fıstıkla lezzetini doruklara taşıdığı tarifimiz damaklarda kalıcı bir lezzet bırakmak üzere hazırlandı. İrmik tatlısı pek çok Ortadoğu ve Balkan ülkesinde yaygın olarak yapılıyor. Peki irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi...

Haber Merkezi 02 Ekim 2020, 13:02 Yeni Şafak