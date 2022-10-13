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İrmik tatlısı tarifi: Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?

İrmiğin tereyağıyla buluşmasına sütün, kremanın, şekerin eşlik edip tarçın ve fıstıkla lezzetini doruklara taşıdığı tarifimiz damaklarda kalıcı bir lezzet bırakmak üzere hazırlandı. İrmik tatlısı pek çok Ortadoğu ve Balkan ülkesinde yaygın olarak yapılıyor. Peki irmik tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte irmik tatlısı tarifi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İrmik tatlısı tarifi: Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
İrmik tatlısı

Farklı damak zevklerine ve pek çok hünerli ellerde zengin bir kombinasyonla hazırlanan irmik tatlısının lezzetini krema ekleyerek bir kat daha artırıyoruz. Tatlı tarifi olan irmik tatlısı için buyurun...

İrmik tatlısı.
İrmik tatlısı.

İrmik tatlısı tarifi

Malzemeler:

2/3 (Yarımdan Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker

2/3 (Yarımdan Biraz Fazla) Su Bardağı Irmik

1 Paket Vanilya

1/2 (Yarım) Litre Süt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Krema

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Servis Malzemeleri

Arzu Ettiğiniz Kadar Toz Tarçın

Arzu Ettiğiniz Kadar Toz Fındık

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İrmik tatlısı yapılışı

Şekeri ve irmiği tencereye alın.

Vanilya ve sütü ekleyip karıştırın. Koyulaşana kadar pişirin.

Kremayı ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Servis kaselerine paylaştırın. Toz tarçın serpip üzerilerine toz fındık yayın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

İrmik tatlısı kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan irmik tatlısı 10 dakikada pişer. 1 saat dinlenir.

İrmik tatlısının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan irmik tatlısının kalorisi 215.

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