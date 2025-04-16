İş dünyası gençlerle okudu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla kamu, iş dünyası ve öğrencileri “İş Dünyası Okuyor” etkinliğinde buluşturdu. İkinci kez düzenlenen etkinlik, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce Yerleşkesi’ndeki üniversite kütüphanesinde yapıldı. Kitap okuma kültürüne dikkati çekmek, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte; iş insanları, akademisyenler, öğrenciler ve kamu kurum temsilcileri Prof. Dr. Haluk Dursun’un “İstanbul’da Yaşama Sanatı” eserini beraber okudu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı konuşmada, Dursun’un kitabını İstanbul’da yaşamanın farkına varmak için seçtiklerini ifade etti. Avdagiç, gençlere seslenerek, “Siz bu kitabı layıkıyla okursanız; o size İstanbul’u adım adım öğretecek, sadece zihninize değil gönlünüze de nakşedecektir. Ayrıca bu kitap size İstanbul’u anlatırken, bizi katliamcı ve soykırımcılardan farklı kılan medeniyetimizi de tanıtacaktır” dedi.