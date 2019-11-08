Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı.

Yusuf Maden ile görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran Maden, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Manisa'da, zeka geriliği olan eşi Asiye Maden (29) ile birlikte yaşayan Serdal Maden (43), yine zeka geriliği olan çocuğu Yusuf'un sürekli ellerini ısırması ve zarar vermesi sonrasında, çareyi pet şişeyle onun ellerini kapatmakta buldu. Manisa'da bir hastaneye götürülen Yusuf'a, bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk tedavisi uygulandı, ancak bu tedavi işe yaramadı.

FOTOĞRAF 9 Manisa’da yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden’in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı. Maden ailesi bunun üzerine çocuklarını Manisa’da hastaneye götürdü ve orada bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir’e gelmekte buldu. Pet şişeyle ellerini bağlıyorlar <br> <br> Aile, Yusuf’un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden’in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı. Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal Maden, “Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu. Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın <br> <br> 3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal Maden, “Bizim maddi durumumuz yok. İzmir’de elektrik ve su olmayan yere taşındık. Manisa’dan İzmir’e sık sık gelemezdik; çünkü Yusuf otobüste duramıyor. Bu yüzden İzmir’e taşındık... Ben çocuğumun hastalığının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Verilen ilaç çare olmadı. Lütfen oğlumu kurtarın. Yusuf ellerini sürekli ısırıyor. Ellerini yaralıyor... Önce bezle bağladım ama olmadı. Sonra plastik şişenin içine sokup bağlamaya başladım” ifadelerini kullandı. Maden, çocuğun yürümekte de zorlandığını söyledi. (Özel) Minik Yusuf’un dramı Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar Minik Yusuf’un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar 7 yaşındaki Yusuf Maden, yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi amacıyla Manisa'dan İzmir'e getiren aile, “kendine zarar vermemesi için” Yusuf'un ellerini plastik şişede muhafaza ediyor. Bu sebeple ellerini kullanamayan Yusuf, babasının elinden yemek yiyor.

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Aile, bunun üzerine 3 ay önce İzmir'e gelerek, yetkililerden yardım istedi. Yusuf Maden ile görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran Maden, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yusuf Maden'in tam olarak ne tür bir rahatsızlığa sahip olduğu, tetkiklerin yapılmasının ardından belli olacak.

"Kalıtımsal bir problem gibi görünüyor"

Tedaviyle ilgilenen Dr. Dilek Omurta, "Kendine zarar verme dediğimiz bir semptom bu. Pek çok metabolik hastalıkta gördüğümüz bir durum. Bir takım kalıtımsal rahatsızlıkların olduğunu tahmin ediyoruz. Annede de zeka geriliği söz konusu. Çocukların da bakımları yapılmamış, bu konuyla alakalı devletimizin diğer birimleri gerekli yardımları sağlayacak. Daha önce de birtakım tedaviler uygulanmış ama maalesef sonuç alınamamış. Durumu her yönden araştırıyoruz, istediğimiz verileri elde ettikten sonra daha net konuşabiliriz, ama şu anda kalıtımsal bir problem gibi görünüyor" dedi.

FOTOĞRAF 11 Manyas Gölü’nden doğan ve 17 köyden geçerek Marmara Denizi’ne ulaşan Kara Dere’de binlerce balık öldü. Yüzlerce balığın nefes almak için suyun üstüne çıktığı ve dakikalar sonra öldüğü kameralara yansıdı. Bölge halkı 30 yıldır belirli dönemlerde bu ölümlerin yaşandığını belirtirken, çevreye yayılan koku da vatandaşları rahatsız ve tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 hafta önce de Susurluk Çayı’nda balık ölümleri yaşanmış, yetkililer inceleme başlatmıştı. Sultaniye Köyü Muhtarı Derviş Mete, “Deremizde balık ölümleri gerçekleşiyor. Yetkililer ve ilgili kurumlar bunun bir çaresini bulması gerekiyor. Burada can çekişen balıkların hepsi ölüyor... 30 senedir köyümüzde balık ölümleri dönem dönem yaşanıyor. LPG’yi andıran bir koku yayılıyor. Çoluk, çocuk herkes bu havayı soluyor. Su azaldığı zaman su da kirlilik oranı artıyor ve balıklar nefes alamıyor. Balıkların solungaçları tıkanıyor” dedi. 17 köyü etkiliyor <br> <br> Çevreci Hasan Balças, bundan 4-5 gün önce Susurluk Çayı’nda da binlerce balık ölümü olduğunu hatırlatarak, “Bu konuda orada feryatlarımızı dile getirdik. Manyas Gölü’nden doğan Kara Dere denilen akarsuyumuz 17 köyün içinden geçerek bölgeyi etkiliyor. Bu suların kenarında 1 saat bile duramazsınız... O kadar pis kokuyor, kimyasal artıklar hat safhaya ulaşmış durumdadır. Bizim sağlığımıza, geleceğimize zarar veriyor. Yetkililerden mutlaka çözüm bulmalarını talep ediyoruz. İnsanlar buradan can çekişen balıkları götürüyor çoluk çocuklarını yediriyor, kendi yiyor. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Denize akana kadar geçen köylerden çiftçiler tarlalarında sulama yapıyor” diye konuştu. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Genel Sekteri Sedat Güler, 2-3 sene önce Susurluk Çayı’ndaki kirlilik ve ölen balıklarla ilgili eylem yaptıklarını belirterek, “O zaman ölümler Canbalı Deresi’ne ulaşmıştı. Bizler de orada eylem yapmıştık. Bursa ve Balıkesir valiliklerine ulaşmıştık. Sorun kısmen çözülmüştü. Şimdi de Manyas Gölü’nden gelen Kara Dere üzerindeki kirliliği görüyoruz. İlerde bir maya fabrikası var ve bunun deşarj ettiği sudan kaynaklanan balık ölümleri gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı. “Yılan balıkları havyar dökmek için burayı kullanıyor” <br> <br> Sultaniye Köyü’nde yaşayan Hasan Cankurt ise, “Uluslararası bir belgesel kanalında, yılan balığının havyar dökümü için bu dereyi kullandığını duymuştum. Bu kadar önemli bir derenin bu hale getirmesini ancak insan yapabilir. Bu derede çok eskiden yüzüyor, balığını yiyor ve suyunu içiyorduk” dedi. Karacabey İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ceval Buran, “Kara Dere’de balık ölümleri yaşanmaktadır. Bunun sebebi kimse bilmek istiyoruz. Çevreci dostları bekliyoruz. Böyle katliam olmaz. Buraya dün akşam ilaç salındığının haberini bize verdiler. Balık ölümleri akşam başlamış ve sabaha kadar devam etmiş, hala da devam ediyor” şeklinde konuştu. (Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü (Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü Bursa’da yine çevre felaketi: Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü Manyas Gölü'nden doğan Kara Dere'de binlerce balık telef oldu. İddiaya göre balık ölümleri bölgeye yakın bir maya fabrikasının atık suyundan kaynaklanıyor.

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