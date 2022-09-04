İsrafa son: Serpme değil 'seçme kahvaltı' dönemi başlıyor

Et lokantası sahibi olan Bingöl sosyal medyadan yaptığı açıklamada; ''Serpme kahvaltıyı kaldırıyoruz, 'seçme kahvaltıya' geçiyoruz. Yemediğinin parasını ödemiyorsun, istediğin yemeği yiyorsun istemediğini yemiyorsun ve israf konusu bizim için çok önemli artık 'seçme kahvaltıya geçiyoruz'' dedi.

''BEN KENDİMDE İSRAFA KARŞIYIM''

Bingöl sözlerine şöyle devam etti; 'Menüden istediğnizi seçiyorsunuz ve onu yiyorsunuz ben kendimde israfa karşıyım ve artık yemediğiniz yemeğin ücretini ödemeyeceksiniz. 5 Eylül'den itibaren serpme değil seçme kahvaltıya geçiyoruz' açıklamasını yaptı.

Kıymetli dostlar,

Türk mutfağını sizlere tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Benim için en hassas konulardan birisi ‘İSRAF’

Sizlerden gelen talepleride değerlendirdik ve artık serpme kahvaltı yerine 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren SEÇMELİ KAHVALTIYA başlıyoruz. pic.twitter.com/HOvHV01Hb0 REKLAM September 2, 2022