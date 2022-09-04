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İsrafa son: Serpme değil 'seçme kahvaltı' dönemi başlıyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği(TÜRES) kurucusu ve Genel Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltı israfına son vermek için yeni karar aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bingöl artık serpme kahvaltı yerine 'seçme kahvaltı' sistemine geçtiklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrafa son: Serpme değil seçme kahvaltı dönemi başlıyor
Ramazan Bingöl

Et lokantası sahibi olan Bingöl sosyal medyadan yaptığı açıklamada; ''Serpme kahvaltıyı kaldırıyoruz, 'seçme kahvaltıya' geçiyoruz. Yemediğinin parasını ödemiyorsun, istediğin yemeği yiyorsun istemediğini yemiyorsun ve israf konusu bizim için çok önemli artık 'seçme kahvaltıya geçiyoruz'' dedi.

''BEN KENDİMDE İSRAFA KARŞIYIM''

Bingöl sözlerine şöyle devam etti; 'Menüden istediğnizi seçiyorsunuz ve onu yiyorsunuz ben kendimde israfa karşıyım ve artık yemediğiniz yemeğin ücretini ödemeyeceksiniz. 5 Eylül'den itibaren serpme değil seçme kahvaltıya geçiyoruz' açıklamasını yaptı.

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