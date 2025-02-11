İsrail şimdi de kitaplara saldırdı

Filistin kültürünü yok etmeye çalışan işgalci İsrail, Kudüs’te kitabevi bastı. Onlarca kitabı gasbeden İsrail polisi, kitabevinin sahibini gözaltına aldı. Haaretz’in haberine göre, pazar günü meydana gelen olayda, İsrail polisi kitapların önce “kışkırtıcı” olduğu, daha sonra “kamu düzenini bozduğu” gerekçesiyle dükkan sahiplerini gözaltına aldı. Dükkanın sahiplerinden Mahmut Muna ile yeğeni Ahmet Muna’yı gözaltına alan polis, Educational Bookshop’un iki mağazasının da altını üstüne getirdi. Kitabevinde İsrail-Filistin tarihinin yanı sıra Kudüs üzerine Arapça ve İngilizce kitaplar satılıyor; birçok akademisyen, diplomat, gazeteci ve turist buraya uğruyordu.

Mahmut Muna’nın kardeşi Murat Muna, yaptığı açıklamada “Google Translate kullanarak kitapları çevirdiler ve hoşlarına gitmeyen her şeyi aldılar. Üzerinde Filistin bayrağı olan her kitabı aldılar” dedi. Kitabevinin diğer sahibi Imad Muna ise, “Görünüşe göre biri kitapların içeriğinden şikâyet etti” dedi. Kitabevinin altını üstüne getiren polis, 10’u dışında topladığı kitapları iade etti. İsrail polisi yayınladığı açıklama metninde kitapları “Filistin milliyetçiliği” ve “kışkırtıcı”lık yaptığı için topladığını, bunlar arasında “Nehirden Denize Özgür Filistin” başlıklı bir çocuk boyama kitabının yer aldığı ifadelerine yer verdi.