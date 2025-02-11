Esed’in yasakladığı film izlendi

Devrik Baas rejimi döneminde yasaklı filmler listesinde yer alan “Kötü Oğul”, ilk kez Suriye’nin başkenti Şam’da seyirciyle buluştu. Oyuncu Gatfan Gannum’un yönetmenliğini üstlendiği filmin gösterimi Şam'daki Devlet Opera binasında yapıldı. 2024’te çekilen film, Hafız Esed ve Beşşar Esed dönemlerinde halka uygulanan zulmü ve baskıyı anlatıyor. Gannum, filmin gösterime girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Filmin Suriye seyircisiyle buluşması dileğinin gerçekleştiğini belirten Gannum, “İnsanların sinemaya ilgi göstermesini hep istiyorum. Vatandaşlar bu çalışmalara çok istekli” dedi.