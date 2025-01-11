Beşşar Esed için UCM'ye tutuklama talebi

Esed rejiminin Suriye halkına karşı işlediği savaş suçlarının hesabının sorulması için uluslararası düzeyde hukuki adımlar atılmaya devam ediyor. Türk Avukatlar Gülden Sonmez ve Cihat Gökdemir, devrik lider Beşşar Esed hakkında işkence, cinayet ve baskıları nedeniyle 2017 tarihinde uluslararası mahkemelerde suç duyurusunda bulunmuştu. Avukatlar, Hollanda Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) Beşar Esed hakkında tutuklama kararı çıkarılması için dilekçe sundu. Dilekçede Suriye, Türkiye, Ürdün ve Avrupa’da bulunan her yaştan erkek ve kadın toplam 1183 Suriyeli mağdurun ifadelerine de yer verildi. Mağdurlar arasında, Sednaya Cezaevi’de kalanlar, Filistin Şubesi gibi istihbarat sorgu şubelerinde işkence görmüş ve tutulmuş, hayatını kaybedenlerin yakınları bulunduğu belirtildi.

Dosya hakkında bilgi veren Avukat Gülden Sönmez, UCM'den Esed hakkında tutuklama kararı çıkarmasını talep ederek, “Dilekçemizde yer alan müvekkillerimiz arasında, işkence görmüş ve tutulmuş olanlar, hayatını kaybedenlerin yakınları, varil ve misket bombalarıyla şehit olanların yakınları ya da bu bombalardan yaralananlar, işkence görenler başta olmak üzere her türlü savaş suçu mağdurları bulunuyor. Müvekkillerimizin ellerindeki deliller, Suriyeli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının rapor ve delilleri ve açık kaynak deliller karşılaştırılarak titiz bir çalışma sonrasında sınıflandırarak dava dosyalarını tamamladık. 2019 yılında yaptığımız başvuru dosyası artık rejimin de çökmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı” diye konuştu. dava dosyasındaki müşteki şikayetleri arasında rejim askerlerinin tecavüzü sonucu çocuk doğuran kadınların, çocukları gözleri önünde katledilen bir babanın, öldü sanılarak toplu mezara atılan ancak bir yolunu bulup buradan kaçmayı başaran bir gencin şikayetinin bulunduğunu söyleyerek, “Akıl almaz olaylar, örnekler ve delillerimiz var. Bu dosya bizim şeref dosyamız. Eğer onların hakkını savunmasaydık vicdanımız bizi öldürebilirdi. Şimdi tüm dünyadaki vicdanlı insanlara ve hukukçulara bize destek olmaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.