İstanbul Gençlik Oyunları'nda heyecan fırtınası başlıyor

Gençliğin ve sporun şehri Başakşehir’de 2017 yılında hayata geçirilen Başakşehir Gençlik Oyunları’nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonunda geri sayım başladı.









Başakşehir Belediyesi’nde düzenlenen İstanbul Gençlik Oyunları Tanıtım Toplantısı’na Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Program İstanbul Gençlik Oyunları için hazırlanan tanıtım videosu ile başladı. Büyük beğeni toplayan video konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 4 farklı kategoride ve 34 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 155 binden fazla öğrencinin katılmasını beklediklerini söyledi.





İstanbul Gençlik Oyunları’nın takipçisiyiz





İstanbul Gençlik Oyunları’nı yakından takip ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Başlangıcından bu yana büyüyen ve gelişen bu projenin her zaman yanındayız. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. Gençlerimiz sporu çok seviyor ve sporla iç içe. Spor ve tesis altyapımız çok güçlü. Avrupa’nın en genç tesislerine sahibiz. Bu da bizi ön plana çıkartıyor. İstanbul Gençlik Oyunları’na geçen yıl 155 bin genç katılım sağladı. Bu güçlü bir organizasyon olduğu anlamına geliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan gençlerimize başarılar diliyorum. İstanbul Gençlik Oyunları hayırlı olsun” şeklinde konuştu.









“2 milyon gencimize ulaştık”





Konuşmasına geçen yılın değerlendirmesini yaparak başlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Finali yaptığımız mayıs ayından bu yana İstanbul gençliği ve oyunlarımız için neler yapabiliriz üzerine yoğun mesai harcadık. Geçen yıl oyunlarımıza Anadolu Yakası’ndaki ilçelerimizi de dâhil ettik ve müthiş bir katılım sağladık.854 okulumuzdan 155 bin 543 gencimizle katılım rekoru kırdık. 19 bin 339 gencimizin katılımıyla dünyanın en büyük paintball turnuvasını gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Turnuvaların sonunda 617 final töreni düzenlediklerini ve şampiyonlara 759 kupa verdik. Bunca rekorla yetinmedik, oyunlarımız için özel hazırladığımız otobüsümüzle 39 ilçemizin tümünde yaptığımız okul ziyaretlerinde 2 milyon gencimize ulaşmayı başardık. Yeniden İstanbul Gençlik Oyunları ateşini İstanbul’da yeniden yakıyoruz.” ifadelerini kullandı.









“Branş sayımızı 34’e çıkardık”





Bu yıl da gençlerle birlikte yeni hedeflere koşmak istediklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Hayallerimizin hepsini gerçeğe dönüştürdük. Rekorlarla tamamladığımız oyunlar, daha güzelini yapma ve yeni rekorları kırma noktasında bizlere itici güç sağladı. Bu hedefler doğrultusunda branş sayımızı 29’dan 34’e çıkardık. Kültür sanat alanındaki branşlarımıza şiir yazma, şiir okuma, dijital fotoğraf, bilgi ile öykü ve hikâye yazma yarışmalarımızı ekledik” dedi.









“Gençlerimizin hayatına dokunduk”





İstanbul gençliği üzerinde kısa sürede olumlu etkiler bırakmayı başardıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Oyunlarımıza katılan öğrencilerimizle, öğretmen ve velilerimize yönelik anket çalışmalarımız, gençlerimiz üzerindeki olumlu etkileri gözler önüne serdi. Anketlerden elde ettiğimiz rapora göre; okul içi şiddette yüzde 70, sağlıksız madde kullanımında yüzde 72,8 azalma olduğunu gözlemledik. Gençlerimizin derslerde gösterdiği performans yüzde 72,3 arttı. Gençlerimizin aileleri, arkadaşları ve diğer bireylerle olan iletişim ve sosyalleşmesindeki artış oranını ise yüzde 82,1 olarak tespit ettik. Okula bağlılıkta yüzde 73,6 oranında, aile içi iletişim ve huzurda ise yüzde 69,6 oranında iyileşme sağladık” değerlendirmesinde bulundu.





Oyunların heyecanı 9 Ekim’de başlayacak





Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, program öncesi İstanbul Gençlik Oyunları’nda unutulmaz anların yer aldığı fotoğraf karelerinden oluşan dijital sergiyi de gezdi. İstanbul Gençlik Oyunları’nda kayıtlar 25 Eylül’den itibaren yapılacak. Heyecan ve mücadele oyunlar ise 9 Ekim’de başlayacak.



