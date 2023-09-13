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Bakan Bak: Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, yüzde 87'lik ilk yerleştirme oranıyla tarihi bir rekora imza atıldığını söyledi.

Seda Ekinci
14:07 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


"Dünyanın en kapsayıcı sistemini yürütüyoruz" diyen Aşkın Bak, yüzde 87'lik ilk yerleştirme oranıyla tarihi bir rekora imza atıldığını söyledi.


Başvuruların 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildiğini belirten Bak, Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde, başvurusu geçerli sayılan öğrencilerin; gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirilerek dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduklarını, bu sıralamayla öğrencilerin, kazandıkları okula en yakın yurda yerleştirildiğini duyurdu.


Yurt kapasitesinin geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz." diyerek yedek yerleştirmelerin hızla devam edeceğini, yerleştirme sonuçlarının Pazartesi ve perşembe günleri açıklanacağını söyledi. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamının yerleştirileceğini söyleyen Bak, sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.


Depremden etkilenen öğrenciler öncelikli gruba dahil edildi

Depremden etkilenen öğrencilerin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlara yerleştirdiklerini belirten Bak, "Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için 'Eğitimin çevrimiçi yapılması' kararı doğrultusunda söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir" ifadelerini kullandı.




#Aşkın Bak
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#Gençlik ve Spor Bakanı
#yerleştirme sonuçları
#GSB
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