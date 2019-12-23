Hayat İstanbulda dün çocuk acil servisleri hava şartları nedeniyle doldu taştı
GENEL SAĞLIK

İstanbul'da dün çocuk acil servisleri hava şartları nedeniyle doldu taştı

İstanbul'da dün çocuk acil servisleri hava şartları nedeniyle doldu taştı

İstanbul’da dün etkisini gösteren lodos ile birlikte çok sayıda çocuk akşam saatlerinde kusma , halsizlik, mide bulantısı şüphesiyle hastanelere akın etti. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi İHA
Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı.
Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da dün etkisi gösteren lodos ve hava şartları nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı. Mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri baş gösteren çocukların vatandaşlar acil servislere götürdü.

Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

Göztepe Eğitim ve Araştırm Hastanesi’nde ise akşam saatlerinde çocuk acil servisi doldu taştı.

Görüntülerde çok sayıda vatandaşın kucağında çocuklarıyla beklediği görülüyor.

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Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı. Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın kucağında çocuklarıyla beklediği görülüyor.

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